Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Сейчас главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико». По информации авторитетного журналиста испанского издания Relevo, Довбик дал согласие на переход в «Атлетико» этим летом. «Матрасники» уже долгое время следят за украинцем, но не могут договориться с «Жироной» о сумме трансфера, однако после продажи Альваро Мораты в «Милан» переговоры могут ускориться.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.