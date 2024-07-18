Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
«Атлетико» – главный претендент на украинца
27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Сейчас главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико». По информации авторитетного журналиста испанского издания Relevo, Довбик дал согласие на переход в «Атлетико» этим летом. «Матрасники» уже долгое время следят за украинцем, но не могут договориться с «Жироной» о сумме трансфера, однако после продажи Альваро Мораты в «Милан» переговоры могут ускориться.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
El Atlético lleva varias semanas tras la pista de Artem Dovbyk y ahora, con la salida de Morata, la negociación puede acelerarse.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 17, 2024
El delantero ucraniano ya ha dado su OK al traspaso, falta un acuerdo con el club. https://t.co/9423SbmLIK
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