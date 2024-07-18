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  4. Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Испания
18 июля 2024, 01:11 |
392
0

Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?

«Атлетико» – главный претендент на украинца

18 июля 2024, 01:11 |
392
0
Довбик хочет летом покинуть Жирону ради одного клуба. Что мешает?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Сейчас главным претендентом на игрока является мадридский «Атлетико». По информации авторитетного журналиста испанского издания Relevo, Довбик дал согласие на переход в «Атлетико» этим летом. «Матрасники» уже долгое время следят за украинцем, но не могут договориться с «Жироной» о сумме трансфера, однако после продажи Альваро Мораты в «Милан» переговоры могут ускориться.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик ПСЖ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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