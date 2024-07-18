ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал бразильского голкипера-распасовщика

Саудовский «Аль-Наср» уведомил по подписании контракта с бразильским голкипером клуба «Атлетико Паранаэнсе» Бенто.

25-летний уроженец Куритибы поставил свою подпись под 4-летним соглашением.

В сезоне-2023/2024 Бенто провел на клубном уровне 27 матчей, пропустил 16 голов. В 14 поединках ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В чемпионате бразильской серии А сезона-2022/2023 Бенто отметился голевой передачей. Случилось это в матче против «Интернасьонала», в котором «Атлетико Паранаэнсе» победил со счетом 2:0.

Напомним, ранее сообщалось, что переход Бенто обойдется «Аль-Насру» в 18 млн евро.