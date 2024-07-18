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Саудовская Аравия
18 июля 2024, 04:04 | Обновлено 18 июля 2024, 04:21
252
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал бразильского голкипера-распасовщика

В команде с Криштиану Роналду будет играть Бенто

18 июля 2024, 04:04 | Обновлено 18 июля 2024, 04:21
252
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Наср подписал бразильского голкипера-распасовщика
ФК Аль-Наср

Саудовский «Аль-Наср» уведомил по подписании контракта с бразильским голкипером клуба «Атлетико Паранаэнсе» Бенто.

25-летний уроженец Куритибы поставил свою подпись под 4-летним соглашением.

В сезоне-2023/2024 Бенто провел на клубном уровне 27 матчей, пропустил 16 голов. В 14 поединках ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В чемпионате бразильской серии А сезона-2022/2023 Бенто отметился голевой передачей. Случилось это в матче против «Интернасьонала», в котором «Атлетико Паранаэнсе» победил со счетом 2:0.

Напомним, ранее сообщалось, что переход Бенто обойдется «Аль-Насру» в 18 млн евро.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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