Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вместо Лунина. Аль-Наср вскоре подпишет перспективного вратаря
Саудовская Аравия
17 июля 2024, 11:58 | Обновлено 17 июля 2024, 11:59
456
0

Вместо Лунина. Аль-Наср вскоре подпишет перспективного вратаря

Бенто будет стоить шейхам около 18 миллионов евро

17 июля 2024, 11:58 | Обновлено 17 июля 2024, 11:59
456
0
Вместо Лунина. Аль-Наср вскоре подпишет перспективного вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенто

Саудовский «Аль-Наср» вскоре подпишет бразильского вратаря «Атлетико Паранаэнсе» Бенто, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 25-летнего футболиста будет стоить шейхам примерно 18 миллионов евро. Игрок подпишет с клубом долгосрочный контракт.

В сезоне 2023/24 Бенто провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 16 голов. В 14 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бразилии в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин отказался переходить в «Аль-Наср».

По теме:
Трабзонспор нашел альтернативу Яремчуку, но все еще ждет ответ украинца
Источник: ПСЖ продвигается в переговорах со звездным нападающим
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад подписал хавбека Ромы
Бенто Матеус Крепски Аль-Наср Эр-Рияд Атлетико Паранаэнсе трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Бразилии по футболу Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
Футбол | 17 июля 2024, 05:42 6
ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера

На занятие женской команды горняков прилетел аист

Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Футбол | 16 июля 2024, 19:24 11
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет

Украинец пока не определился с будущим

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
Футбол | 16.07.2024, 20:45
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер заключил 5-летний контракт с экс-футболистом Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
Футбол | 17.07.2024, 08:00
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
Челси отреагировал на расистский скандал с участием Энцо
Футбол | 17.07.2024, 10:38
Челси отреагировал на расистский скандал с участием Энцо
Челси отреагировал на расистский скандал с участием Энцо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
15.07.2024, 08:09 6
Футбол
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
16.07.2024, 07:05 14
Футбол
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
15.07.2024, 15:25 3
Футбол
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
15.07.2024, 12:55
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
16.07.2024, 05:44
Футбол
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
15.07.2024, 16:00
Футбол
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
16.07.2024, 19:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем