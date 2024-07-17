Вместо Лунина. Аль-Наср вскоре подпишет перспективного вратаря

Саудовский «Аль-Наср» вскоре подпишет бразильского вратаря «Атлетико Паранаэнсе» Бенто, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 25-летнего футболиста будет стоить шейхам примерно 18 миллионов евро. Игрок подпишет с клубом долгосрочный контракт.

В сезоне 2023/24 Бенто провел 27 матчей на клубном уровне, пропустив 16 голов. В 14 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Бразилии в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин отказался переходить в «Аль-Наср».