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  4. Флорентино Перес принял решение. Этот игрок покинет Реал летом
Испания
30 марта 2025, 13:52 |
1232
0

Флорентино Перес принял решение. Этот игрок покинет Реал летом

Лукас Васкес начнет следующий сезон в новом клубе

30 марта 2025, 13:52 |
1232
0
Флорентино Перес принял решение. Этот игрок покинет Реал летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял важное кадровое решение, сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент «сливочных» принял решение о том, что крайний защитник Лукас Васкес покинет команду в конце сезона. Его контракт истекает летом, а продлении соглашения договариваться не планируется.

Приход в клуб Трента Александера-Арнольда ставит под угрозу и будущее Дани Карвахаля, который пропустил почти весь сезоне из-за травмы.

Лукасом Васкесом интересуется «Мальорка» и «Эспаньол».

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин прокомментировал матч с «Леганесом».

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Флорентино Перес трансферы Ла Лиги трансферы Лукас Васкес Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд Дани Карвахаль Мальорка Эспаньол
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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