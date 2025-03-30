Флорентино Перес принял решение. Этот игрок покинет Реал летом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял важное кадровое решение, сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент «сливочных» принял решение о том, что крайний защитник Лукас Васкес покинет команду в конце сезона. Его контракт истекает летом, а продлении соглашения договариваться не планируется.

Приход в клуб Трента Александера-Арнольда ставит под угрозу и будущее Дани Карвахаля, который пропустил почти весь сезоне из-за травмы.

Лукасом Васкесом интересуется «Мальорка» и «Эспаньол».

Ранее сообщалось о том, что Андрей Лунин прокомментировал матч с «Леганесом».