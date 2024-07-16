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  4. Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
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16 июля 2024, 01:12 |
376
1

Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю

Самой титулованной сборной является Аргентина

16 июля 2024, 01:12 |
376
1
Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
Give Me Sport

Состоялись финалы Евро-2024 и Копа Америка-2024. Победителями стали Испания и Аргентина. Портал Give Me Sport обнародовал рейтинг десяти самых титулованных футбольных сборных.

Альбиселесте благодаря триумфу на континентальном первенстве закрепились на первом месте самых титулованных сборных в истории футбола. Аргентинцы выиграли 22 трофея. Вторую строчку занимает Уругвай – 19 титулов, а у бразильцев – 18.

Самой титулованной сборной из Европы является Германия, они в рейтинге лишь шестые, а новоиспеченные чемпионы Европы испанцы закрывают рейтинг с 7 трофеями.

Самые титулованные сборные в истории футбола

Аргентина – 22
Уругвай – 19
Бразилия – 18
Мексика – 13
США – 10
Германия – 9
Франция – 9
Италия – 7
Египет – 7
Испания – 7

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Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 1
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an52
Складуни рейтингу не врахували, що Копа Америка проводиться з 1916 року і тривалий час проходив то щороку, то кожні два роки? У Північній Америці також чемпіонат кожні два роки проходить. Треба було б і Кубок Океанії як трофей порахувати. Тоді Нова Зеландія теж увійшла б до числа найтитулованіших збірних
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