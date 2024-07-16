Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю

Состоялись финалы Евро-2024 и Копа Америка-2024. Победителями стали Испания и Аргентина. Портал Give Me Sport обнародовал рейтинг десяти самых титулованных футбольных сборных.

Альбиселесте благодаря триумфу на континентальном первенстве закрепились на первом месте самых титулованных сборных в истории футбола. Аргентинцы выиграли 22 трофея. Вторую строчку занимает Уругвай – 19 титулов, а у бразильцев – 18.

Самой титулованной сборной из Европы является Германия, они в рейтинге лишь шестые, а новоиспеченные чемпионы Европы испанцы закрывают рейтинг с 7 трофеями.

Самые титулованные сборные в истории футбола

Аргентина – 22

Уругвай – 19

Бразилия – 18

Мексика – 13

США – 10

Германия – 9

Франция – 9

Италия – 7

Египет – 7

Испания – 7