Испания даже не в топ-5! Рейтинг самых титулованных сборных за всю историю
Самой титулованной сборной является Аргентина
Состоялись финалы Евро-2024 и Копа Америка-2024. Победителями стали Испания и Аргентина. Портал Give Me Sport обнародовал рейтинг десяти самых титулованных футбольных сборных.
Альбиселесте благодаря триумфу на континентальном первенстве закрепились на первом месте самых титулованных сборных в истории футбола. Аргентинцы выиграли 22 трофея. Вторую строчку занимает Уругвай – 19 титулов, а у бразильцев – 18.
Самой титулованной сборной из Европы является Германия, они в рейтинге лишь шестые, а новоиспеченные чемпионы Европы испанцы закрывают рейтинг с 7 трофеями.
Самые титулованные сборные в истории футбола
Аргентина – 22
Уругвай – 19
Бразилия – 18
Мексика – 13
США – 10
Германия – 9
Франция – 9
Италия – 7
Египет – 7
Испания – 7
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