Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Владимир Носов из «Металлиста 1925» не захотел помогать спортивному клубу
Президенту харьковского «Металлиста 1925» Владимиру Носову предлагали спасти «Днепр-1», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, именно «Металлист 1925» является тем загадочным клубом Первой лиги, с которым мог объединиться «Днепр-1». И именно Владимир Носов является украинцем, который живет за границей, что совпадает с описанием потенциального инвестора спортивного клуба от почетного президента «Днепра-1» Юрия Березы.
Однако, отмечается, что Владимир Носов отказался инвестировать деньги в «Днепр-1».
Ранее клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали за исключение «Днепра-1» из состава участников чемпионата.
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