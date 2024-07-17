Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?

Президенту харьковского «Металлиста 1925» Владимиру Носову предлагали спасти «Днепр-1», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, именно «Металлист 1925» является тем загадочным клубом Первой лиги, с которым мог объединиться «Днепр-1». И именно Владимир Носов является украинцем, который живет за границей, что совпадает с описанием потенциального инвестора спортивного клуба от почетного президента «Днепра-1» Юрия Березы.

Однако, отмечается, что Владимир Носов отказался инвестировать деньги в «Днепр-1».

Ранее клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали за исключение «Днепра-1» из состава участников чемпионата.