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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 11:27 |
1997
3

Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?

Владимир Носов из «Металлиста 1925» не захотел помогать спортивному клубу

17 июля 2024, 11:27 |
1997
3
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
ФК Металлист 1925. Владимир Носов

Президенту харьковского «Металлиста 1925» Владимиру Носову предлагали спасти «Днепр-1», сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, именно «Металлист 1925» является тем загадочным клубом Первой лиги, с которым мог объединиться «Днепр-1». И именно Владимир Носов является украинцем, который живет за границей, что совпадает с описанием потенциального инвестора спортивного клуба от почетного президента «Днепра-1» Юрия Березы.

Однако, отмечается, что Владимир Носов отказался инвестировать деньги в «Днепр-1».

Ранее клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали за исключение «Днепра-1» из состава участников чемпионата.

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Игорь Бурбас Владимир Носов Металлист 1925 Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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wojsergivan
а может надо было дружку бене зеле предложить спасти днепр наворовал достаточно
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+2
gsa-1978
Ну ось, це вже ближче до реальності. 
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0
Олександр
Краще б кротів сепаратистів зрадників що привели війну з ахметовим і овочем вигнали з упл і відправили додому в донецьк.по якому праву вони представляють Україну на міжнародній арені?
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-1
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