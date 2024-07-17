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  4. Атлетико выбрал Довбика. Клуб рассматривал два варианта топ-форвардов
Испания
17 июля 2024, 20:28 | Обновлено 17 июля 2024, 20:44
2995
2

Атлетико выбрал Довбика. Клуб рассматривал два варианта топ-форвардов

Мадридцы решили сделать выбор в пользу Довбика, а не Серлота

17 июля 2024, 20:28 | Обновлено 17 июля 2024, 20:44
2995
2
Атлетико выбрал Довбика. Клуб рассматривал два варианта топ-форвардов
Marca. Серлот и Довбик

По информации Marca, «Атлетико» продолжает искать усиление атаки после того, как команду покинули форварды Альваро Мората и Мемфис Депай.

Клуб выбирал между нападающим «Жироны» Артемом Довбиком и форвардом «Вильярреала» Александером Серлотом. В прошлом сезоне Ла Лиги украинец забил 24 гола, а норвежец – 23.

Несмотря на то, что Серлот не участвовал в Евро-2024 и полноценно готовится к сезону, «Атлетико» остановил свой выбор на Довбике.

Сообщается, что у мадридцев не слишком хорошие отношения с «Вильярреалом», а «Жирона» готова вести переговоры и не требует 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве клаусулы.

При этом «Атлетико» хочет поскорее оформить трансфер, чтобы новичок прошел с командой хотя бы часть подготовки.

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Артем Довбик Александер Серлот Жирона Вильярреал трансферы Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 2
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shef63
А чому б не обох взяти? Покидають команду 2 форварда.
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