Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Возвращение лидеров. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны
Испания
15 июля 2024, 12:31 |
476
0

ФОТО. Возвращение лидеров. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны

Украинцы начали предсезонную подготовку с каталонским клубом

15 июля 2024, 12:31 |
476
0
ФОТО. Возвращение лидеров. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Каталонский футбольный клуб «Жирона» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

Сегодня, 15 июля, на тренировочную базу команды в Ла-Валь-д'эн-Басе прибыли украинские лидеры «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик. У обоих игроков завершился отпуск, который был предоставлен после Евро-2024.

Первый товарищеский матч «Жирона» сыграет 17 июля против испанского клуба «Олот». Соперниками каталонцев на летних сборах также будут «Монпелье», «Эспаньол», «Тулуза», «Наполи» и «Борнмут».

Ранее УЕФА принял решение о допуске «Жироны» в еврокубки.

ФОТО. Возвращение лидеров. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны

По теме:
ФОТО. Лунин – в первых рядах. Реал начинает летнюю подготовку
Динамо – Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина U-23 – Парагвай U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона чемпионат Испании по футболу учебно-тренировочные сборы Ла Лига Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Бокс | 15 июля 2024, 07:53 1
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе

Тайсон отметил Мозеса Итауму

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 15 июля 2024, 07:28 24
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Футбол | 15.07.2024, 08:09
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Лунин отказался играть с легендарным футболистом. Он отклонил предложение
Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Футбол | 15.07.2024, 12:14
Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Саутгейту не стоило ставить Кейна, он выпадал»
Новый лук для Мудрика и Ко. Челси представил домашнюю форму на сезон-24/25
Футбол | 15.07.2024, 10:59
Новый лук для Мудрика и Ко. Челси представил домашнюю форму на сезон-24/25
Новый лук для Мудрика и Ко. Челси представил домашнюю форму на сезон-24/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05
Футбол
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
Испания – Англия. Прогноз и анонс на финал Евро-2024
14.07.2024, 20:01 28
Футбол
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 164
Футбол
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
14.07.2024, 18:40 35
Теннис
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 2
Футбол
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
ФОТО. Звездная украинская телеведущая обратилась к Усику. Он отреагировал
14.07.2024, 07:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем