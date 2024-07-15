ФОТО. Возвращение лидеров. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны
Украинцы начали предсезонную подготовку с каталонским клубом
Каталонский футбольный клуб «Жирона» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.
Сегодня, 15 июля, на тренировочную базу команды в Ла-Валь-д'эн-Басе прибыли украинские лидеры «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик. У обоих игроков завершился отпуск, который был предоставлен после Евро-2024.
Первый товарищеский матч «Жирона» сыграет 17 июля против испанского клуба «Олот». Соперниками каталонцев на летних сборах также будут «Монпелье», «Эспаньол», «Тулуза», «Наполи» и «Борнмут».
Ранее УЕФА принял решение о допуске «Жироны» в еврокубки.
ФОТО. Возвращение лидеров. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны
👋 Comencem l'estada a la Vall d'en Bas! 🌿 pic.twitter.com/PW3heXaKiG— Girona FC (@GironaFC) July 15, 2024
👋 We are already in the Vall d'en Bas! 🌿 pic.twitter.com/xhiDIm8eYK— Girona FC (@GironaFC_Engl) July 15, 2024
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