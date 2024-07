Каталонский футбольный клуб «Жирона» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

Сегодня, 15 июля, на тренировочную базу команды в Ла-Валь-д'эн-Басе прибыли украинские лидеры «Жироны» Виктор Цыганков и Артем Довбик. У обоих игроков завершился отпуск, который был предоставлен после Евро-2024.

Первый товарищеский матч «Жирона» сыграет 17 июля против испанского клуба «Олот». Соперниками каталонцев на летних сборах также будут «Монпелье», «Эспаньол», «Тулуза», «Наполи» и «Борнмут».

Ранее УЕФА принял решение о допуске «Жироны» в еврокубки.

ФОТО. Возвращение лидеров. Довбик и Цыганков прибыли в расположение Жироны

👋 We are already in the Vall d'en Bas! 🌿 pic.twitter.com/xhiDIm8eYK