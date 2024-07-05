УЕФА принял решение относительно допуска Жироны в еврокубки

УЕФА принял решение относительно допуска «Жироны» и «Ниццы» к следующему сезону еврокубков. Оба клуба были допущены к участию в еврокубках.

Напомним, «Жирона» в сезоне 2024/2025 сыграет в Лиге чемпионов, а «Ницца» – в Лиге Европы. Проблема состояла в том, что в следующем сезоне Лиги чемпионов также сыграет «Манчестер Сити», к которого одни и те же владельцы с «Жироной» (City Group).

Аналогичная ситуация у «Ниццы» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы: французским клубом владеет концерн «Ineos», чей владелец, Джим Рэтклифф, приобрел более 20% акций «Манчестер Юнайтед».

Владельцы клубов внедрили значительные изменения, которыми Первая палата Органа финансового контроля за клубами (CFCB) оказалась удовлетворена и дала добро на участие всех четырех клубов в еврокубках. Стороны сумели доказать, что никто не имеет контроля или решающего влияния более чем на один клуб.