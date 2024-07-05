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Лига чемпионов
05 июля 2024, 18:46 |
547
0

УЕФА принял решение относительно допуска Жироны в еврокубки

Клуб Довбика и Цыганкова сможет сыграть в Лиге чемпионов

05 июля 2024, 18:46 |
547
0
УЕФА принял решение относительно допуска Жироны в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА принял решение относительно допуска «Жироны» и «Ниццы» к следующему сезону еврокубков. Оба клуба были допущены к участию в еврокубках.

Напомним, «Жирона» в сезоне 2024/2025 сыграет в Лиге чемпионов, а «Ницца» – в Лиге Европы. Проблема состояла в том, что в следующем сезоне Лиги чемпионов также сыграет «Манчестер Сити», к которого одни и те же владельцы с «Жироной» (City Group).

Аналогичная ситуация у «Ниццы» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы: французским клубом владеет концерн «Ineos», чей владелец, Джим Рэтклифф, приобрел более 20% акций «Манчестер Юнайтед».

Владельцы клубов внедрили значительные изменения, которыми Первая палата Органа финансового контроля за клубами (CFCB) оказалась удовлетворена и дала добро на участие всех четырех клубов в еврокубках. Стороны сумели доказать, что никто не имеет контроля или решающего влияния более чем на один клуб.

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Жирона Манчестер Сити Ницца Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Лига Европы УЕФА
Олег Дидух Источник: УЕФА
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