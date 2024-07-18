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  4. Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 00:23 | Обновлено 18 июля 2024, 00:27
430
2

Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1

Под руководством Андрея Русола клуб Украинской Премьер-лиги стал банкротом

18 июля 2024, 00:23 | Обновлено 18 июля 2024, 00:27
430
2
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
СК Днепр-1. Андрей Русол (справа)

Как стало известно Sport.ua, несколько дней назад на Общем собрании клубов УПЛ, которое проходило в режиме онлайн и где решалась судьба «Днепра-1», прозвучало предложение одного из представителей клуба УПЛ о том, чтобы пожизненно запретить футбольную деятельность исполнительному директору днепрян Андрею Русолу.

По мнению представителя клуба УПЛ, Андрей Русол приложил руку к развалу первого «Днепра» в 2017 году, а теперь вот Дамоклов меч навис уже над «Днепром-1».

На очередном заседании Исполкома УАФ, которое состоится на следующей неделе, будет принято решение по будущему «Днепра-1», а также, возможно, по Русолу, который собирается стать генеральным директором львовских «Карпат».

Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов: Минай, Металлист 1925, Эпицентр, Левый Берег.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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zaza1986
Хто всрався? - Невістка...
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0
Boodya
Точно, це ж Русол винен, а не бізнесмени, які перипинили фінансування Дніпра (що першого, що другого).
Це ж смішно.
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