Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Под руководством Андрея Русола клуб Украинской Премьер-лиги стал банкротом
Как стало известно Sport.ua, несколько дней назад на Общем собрании клубов УПЛ, которое проходило в режиме онлайн и где решалась судьба «Днепра-1», прозвучало предложение одного из представителей клуба УПЛ о том, чтобы пожизненно запретить футбольную деятельность исполнительному директору днепрян Андрею Русолу.
По мнению представителя клуба УПЛ, Андрей Русол приложил руку к развалу первого «Днепра» в 2017 году, а теперь вот Дамоклов меч навис уже над «Днепром-1».
На очередном заседании Исполкома УАФ, которое состоится на следующей неделе, будет принято решение по будущему «Днепра-1», а также, возможно, по Русолу, который собирается стать генеральным директором львовских «Карпат».
Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов: Минай, Металлист 1925, Эпицентр, Левый Берег.
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