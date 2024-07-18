Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, несколько дней назад на Общем собрании клубов УПЛ, которое проходило в режиме онлайн и где решалась судьба «Днепра-1», прозвучало предложение одного из представителей клуба УПЛ о том, чтобы пожизненно запретить футбольную деятельность исполнительному директору днепрян Андрею Русолу.

По мнению представителя клуба УПЛ, Андрей Русол приложил руку к развалу первого «Днепра» в 2017 году, а теперь вот Дамоклов меч навис уже над «Днепром-1».

На очередном заседании Исполкома УАФ, которое состоится на следующей неделе, будет принято решение по будущему «Днепра-1», а также, возможно, по Русолу, который собирается стать генеральным директором львовских «Карпат».

Заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ может один из четырех клубов: Минай, Металлист 1925, Эпицентр, Левый Берег.