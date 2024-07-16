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  4. Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 04:34 |
892
0

Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024

Итальянский тренер высказался об игре Нико Уильямса

16 июля 2024, 04:34 |
892
0
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре испанского вингера Нико Уильямса на Евро-2024:

«Нико Уильямс — это игрок, который мне очень нравится. Он впечатлил меня в матче с Италией и подтвердил себя на протяжении всего турнира.

У него есть все: скорость, техника, он жертвует собой и знает, как двигаться», – цитирует Капелло Sky Sport Italia.

Нико провел шесть матчей на Евро-2024 в составе сборной Испании, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. В финале чемпионата Европы против Англии (2:1) Уильямс открыл счет в поединке на 47-й минуте после передачи Ламина Ямала.

Видео гола Нико Уильямса в ворота Англии в финале Евро-2024

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Фабио Капелло Нико Уильямс сборная Испании по футболу Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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