Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Итальянский тренер высказался об игре Нико Уильямса
Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре испанского вингера Нико Уильямса на Евро-2024:
«Нико Уильямс — это игрок, который мне очень нравится. Он впечатлил меня в матче с Италией и подтвердил себя на протяжении всего турнира.
У него есть все: скорость, техника, он жертвует собой и знает, как двигаться», – цитирует Капелло Sky Sport Italia.
Нико провел шесть матчей на Евро-2024 в составе сборной Испании, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. В финале чемпионата Европы против Англии (2:1) Уильямс открыл счет в поединке на 47-й минуте после передачи Ламина Ямала.
Видео гола Нико Уильямса в ворота Англии в финале Евро-2024
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