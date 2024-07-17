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Испания
17 июля 2024, 15:14 | Обновлено 17 июля 2024, 15:16
433
0

ОФИЦИАЛЬНО. Звездный воспитанник Барселоны вошел в тренерский штаб Флика

Тьяго Алькантара приступил к работе

17 июля 2024, 15:14 | Обновлено 17 июля 2024, 15:16
433
0
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный воспитанник Барселоны вошел в тренерский штаб Флика
ФК Барселона. Тьяго Алькантара

«Барселона» официально сообщила о том, что Рафинья Алькантара вошел в тренерский штаб наставника команды Ханса-Дитера Флика и уже приступил к работе с командой. Вместе с каталонцами он вскоре отправится на предсезонное турне в США.

Напомним, Алькантара является воспитанником «Барселоны», за первую команду каталонцев играл в 2009 – 2013 годах. О завершении карьеры 33-летний хавбек объявил лишь в начале июля.

Отметим, что Алькантара моложе сразу нескольких игроков «Барселоны», включая Роберта Левандовски и Илкая Гюндогана.

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Тьяго Алькантара Барселона Ханс-Дитер Флик видео
Олег Дидух Источник: ФК Барселона
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