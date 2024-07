ОФИЦИАЛЬНО. Звездный воспитанник Барселоны вошел в тренерский штаб Флика

«Барселона» официально сообщила о том, что Рафинья Алькантара вошел в тренерский штаб наставника команды Ханса-Дитера Флика и уже приступил к работе с командой. Вместе с каталонцами он вскоре отправится на предсезонное турне в США.

Напомним, Алькантара является воспитанником «Барселоны», за первую команду каталонцев играл в 2009 – 2013 годах. О завершении карьеры 33-летний хавбек объявил лишь в начале июля.

Отметим, что Алькантара моложе сразу нескольких игроков «Барселоны», включая Роберта Левандовски и Илкая Гюндогана.

Welcome to the Barça fam, Thiago! ❤️ pic.twitter.com/noOXH8dsig