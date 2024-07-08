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Англия
08 июля 2024, 20:39 |
235
1

Звездный испанский хавбек официально подтвердил завершение карьеры

Тьяго Алькантара повесил бутсы на гвоздь

08 июля 2024, 20:39 |
235
1
Звездный испанский хавбек официально подтвердил завершение карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Известный испанский полузащитник Тьяго Алькантара на своей странице в Инстаграме официально сообщил о завершении карьеры игрока:

«Я всегда буду хотеть вернуть то, что мне было дано, я благодарен за то время, в течение которого я мог наслаждаться игрой.

Спасибо тебе, футбол. И спасибо тем, кто был рядом со мной на этом пути и делал меня лучшим игроком и человеком. До встречи, Тьяго», – написал Алькантара.

Ранее сообщалось о том, что Тьяго может войти в тренерский штаб «Барселоны», воспитанником которой он является.

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Тьяго Алькантара завершение карьеры Instagram
Олег Дидух Источник: Instagram
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