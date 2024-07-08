Звездный испанский хавбек официально подтвердил завершение карьеры

Известный испанский полузащитник Тьяго Алькантара на своей странице в Инстаграме официально сообщил о завершении карьеры игрока:

«Я всегда буду хотеть вернуть то, что мне было дано, я благодарен за то время, в течение которого я мог наслаждаться игрой.

Спасибо тебе, футбол. И спасибо тем, кто был рядом со мной на этом пути и делал меня лучшим игроком и человеком. До встречи, Тьяго», – написал Алькантара.

Ранее сообщалось о том, что Тьяго может войти в тренерский штаб «Барселоны», воспитанником которой он является.