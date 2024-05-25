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Испания
25 мая 2024, 12:58 | Обновлено 25 мая 2024, 13:35
906
0

В новый штаб Барселоны может войти экс-игрок команды, Ливерпуля и Баварии

Тренерскую должность может получить Тьяго Алькантара

25 мая 2024, 12:58 | Обновлено 25 мая 2024, 13:35
906
0
В новый штаб Барселоны может войти экс-игрок команды, Ливерпуля и Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Руководство «Барселоны» занимается поисках ассистента для будущего главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

На «Камп Ноу» хотят в этом статусе видеть кого-то из игроков, близких к завершению профессиональной карьеры, которые способны общаться как на испанском, так на и немецком языках.

Главным кандидатом пока что считается 33-летний центральный полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, который ранее среди прочего играл за «Барселону». Также Тьяго в свое время защищал цвета «Баварии», где выступал под руководством Флика. Алькантара, как известно, грядущим летом покинет мерсисайдцев.

Сообщается, что «Барселона» также рассматривает кандидатуры 33-летнего защитника «Бетиса» Марка Бартры и 35-летнего полузащитника «Катара» Хави Мартинеса.

Ранее стала известна зарплата Флика в «Барселоне».

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Тьяго Алькантара Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Юрій Остроумов Источник: AS
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