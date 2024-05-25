Пошел навстречу. Названа зарплата Флика в Барселоне

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик вскоре станет главным тренером испанской «Барселоны».

Сообщается, что он подпишет контракт с «блауграной», который будет действовать до 2026 года.

Флик якобы согласился на зарплату, которая будет на 30% меньше той, что получил бы его предшественник Хави в новом сезоне. Немец с пониманием отнесся к экономическим проблемама у каталонцев, и пошел навстречу боссам клуба.

Напомним, Ханс-Дитер Флик с 2019 по 2021 год возглавлял «Баварию», а затем до 2023 года был наставником сборной Германии.

Ранее стало известно, что Флик отказал лондонскому «Челси».