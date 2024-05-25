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Испания
25 мая 2024, 09:48 | Обновлено 25 мая 2024, 09:54
348
0

Пошел навстречу. Названа зарплата Флика в Барселоне

Немец и каталонцы близки к договоренности по сотрудничеству

25 мая 2024, 09:48 | Обновлено 25 мая 2024, 09:54
348
0
Пошел навстречу. Названа зарплата Флика в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик вскоре станет главным тренером испанской «Барселоны».

Сообщается, что он подпишет контракт с «блауграной», который будет действовать до 2026 года.

Флик якобы согласился на зарплату, которая будет на 30% меньше той, что получил бы его предшественник Хави в новом сезоне. Немец с пониманием отнесся к экономическим проблемама у каталонцев, и пошел навстречу боссам клуба.

Напомним, Ханс-Дитер Флик с 2019 по 2021 год возглавлял «Баварию», а затем до 2023 года был наставником сборной Германии.

Ранее стало известно, что Флик отказал лондонскому «Челси».

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Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Юрій Остроумов Источник: OK Diario
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