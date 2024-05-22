Источник: Челси получил отказ от тренера из Германии

Лондонский «Челси» занимается поиском специалиста, который станет преемником уволенного 21 мая аргентинца Маурисио Почеттино.

Сообщается, что «пенсионеры» обратились с предложением к бывшему наставнику «Баварии» и сборной Германии Хансу-Дитеру Флику, но получили отказ. 59-летний не заинтересоваляс предложением из Лондона, так как сосредоточен на других проектах.

Флик занимал пост главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. Немецкий гранд под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и два раза чемпионат Германии. Последним местом работы Ханса-Дитера была немецкая сборная, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

Ранее экс-игрок «Арсенала» раскритиковал «Челси» за увольнение Почеттино.