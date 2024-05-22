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Англия
22 мая 2024, 08:09 | Обновлено 22 мая 2024, 08:18
550
1

Источник: Челси получил отказ от тренера из Германии

«Пенсионеры» вышли на связь с Хансом-Дитером Фликом

22 мая 2024, 08:09 | Обновлено 22 мая 2024, 08:18
550
1
Источник: Челси получил отказ от тренера из Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Лондонский «Челси» занимается поиском специалиста, который станет преемником уволенного 21 мая аргентинца Маурисио Почеттино.

Сообщается, что «пенсионеры» обратились с предложением к бывшему наставнику «Баварии» и сборной Германии Хансу-Дитеру Флику, но получили отказ. 59-летний не заинтересоваляс предложением из Лондона, так как сосредоточен на других проектах.

Флик занимал пост главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. Немецкий гранд под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и два раза чемпионат Германии. Последним местом работы Ханса-Дитера была немецкая сборная, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

Ранее экс-игрок «Арсенала» раскритиковал «Челси» за увольнение Почеттино.

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Юрій Остроумов Источник: Twitter
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Burevestnik
є ще Де Дзербі і він на пару з Мудриком
з філософією володарів клубу витягнуть Челсі. 
Де Дзербі - найкращій тренер середняків АПЛ !!! 
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