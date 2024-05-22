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  4. Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси за увольнение Почеттино. Что не так?
Англия
22 мая 2024, 07:32 | Обновлено 22 мая 2024, 07:36
749
0

Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси за увольнение Почеттино. Что не так?

Пол Мерсон – о расставании «синих» с аргентинцем

22 мая 2024, 07:32 | Обновлено 22 мая 2024, 07:36
749
0
Экс-игрок Арсенала раскритиковал Челси за увольнение Почеттино. Что не так?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон признался, что недоволен решением руководства «Челси» уволить Маурисио Почеттино.

«Не могу поверить, что он ушел. Кто принимает эти решения? Как они собираются его заменить? Он только-только наладил игру команды – они закончили на шестом месте, попали в еврокубки. Это безумие. Я не могу поверить в то, что слышу», – заявил Мерсон в эфире Sky Sports.

«Челси», как известно, уволил Почеттино в понедельник, 21 мая. Во главе «пенсионеров» аргентинец проработал с лета 2023. Года. Команда под его руководством заняла 6-е место в УПЛ-2023/2024.

Ранее в Англии назвали причину расставания «Челси» с Маурисио Почеттино.

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Пол Мерсон Маурисио Почеттино Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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