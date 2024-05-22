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  4. В Англии назвали причину расставания Челси с Почеттино. Что же случилось?
Англия
22 мая 2024, 07:14 | Обновлено 22 мая 2024, 07:16
2110
2

В Англии назвали причину расставания Челси с Почеттино. Что же случилось?

Лондонский клуб отказался от дальнейшего сотрудничества с аргентинцем

22 мая 2024, 07:14 | Обновлено 22 мая 2024, 07:16
2110
2
В Англии назвали причину расставания Челси с Почеттино. Что же случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Лондонский «Челси» по завершении сезона-2023/2024 принял решение о расставании с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Сообщается, что клуб пошел на такой шаг из-за «философских разногласий» с аргентинским специалистом.

Между боссами «Челси» и Почеттино не было ярко выраженного конфликта и напряженности. Их различия были «философскими» и касались динамики работы всей клубной структуры.

Источник утверждает, что руководство «Челси» решило, что сейчас наиболее подходящий момент для расставания с Почеттино. Якобы отставка аргентинского тренера в настоящий момент не станет такой же шокирующей для болельщиков команды, каким в свое время оказалось увольнение немцаТомаса Тухеля.

Как известно, «Челси» завершил сезон в АПЛ на 6-м месте.

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Источник: Челси получил отказ от тренера из Германии
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка Маурисио Почеттино Челси
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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Комментарии 2
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Kh75
як Челсі взагалі домовлялися з Почетіно, коли підписували контракт? філософські розбіжності )). здається, в правлінні Челсі сидять ділетанти. 
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-1
Алекс 122
Почеттіно підняв повністю розвалений клуб попередниками і навіть прийняв клуб з тупими трансферами які робили до нього і поставив нарешті гру і підняв клуб у єврокубки .
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-1
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