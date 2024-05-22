В Англии назвали причину расставания Челси с Почеттино. Что же случилось?

Лондонский «Челси» по завершении сезона-2023/2024 принял решение о расставании с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Сообщается, что клуб пошел на такой шаг из-за «философских разногласий» с аргентинским специалистом.

Между боссами «Челси» и Почеттино не было ярко выраженного конфликта и напряженности. Их различия были «философскими» и касались динамики работы всей клубной структуры.

Источник утверждает, что руководство «Челси» решило, что сейчас наиболее подходящий момент для расставания с Почеттино. Якобы отставка аргентинского тренера в настоящий момент не станет такой же шокирующей для болельщиков команды, каким в свое время оказалось увольнение немцаТомаса Тухеля.

Как известно, «Челси» завершил сезон в АПЛ на 6-м месте.