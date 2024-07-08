Экс-игрок Барселоны, Баварии и Ливерпуля решил завершить карьеру

Известный испанский полузащитник Тьяго Алькантара решил завершить профессиональную карьеру футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, 33-летний экс-игрок каталонской «Барселоны», мюнхенской «Баварии» и английского «Ливерпуля» не потерял любовь к футболу и готов попробовать себя в новой роли.

За свою профессиональную карьеру Тьяго Алькантара провел 533 матча за клубы и национальную сборную Испании, отметившись 50 забитыми мячами и 72 голевыми передачами. Также в его коллекции есть 32 трофея, самые важные из которых - 2 кубка Лиги чемпионов.

Последним клубом Тьяго был «Ливерпуль», который он покинул в конце сезона 2023/24 на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Тьяго Алькантара может войти в новый тренерский штаб «Барселоны».