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08 июля 2024, 08:25 |
1359
0

Экс-игрок Барселоны, Баварии и Ливерпуля решил завершить карьеру

Тьяго Алькантара повесит бутсы на гвоздь

08 июля 2024, 08:25 |
1359
0
Экс-игрок Барселоны, Баварии и Ливерпуля решил завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Известный испанский полузащитник Тьяго Алькантара решил завершить профессиональную карьеру футболиста, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, 33-летний экс-игрок каталонской «Барселоны», мюнхенской «Баварии» и английского «Ливерпуля» не потерял любовь к футболу и готов попробовать себя в новой роли.

За свою профессиональную карьеру Тьяго Алькантара провел 533 матча за клубы и национальную сборную Испании, отметившись 50 забитыми мячами и 72 голевыми передачами. Также в его коллекции есть 32 трофея, самые важные из которых - 2 кубка Лиги чемпионов.

Последним клубом Тьяго был «Ливерпуль», который он покинул в конце сезона 2023/24 на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Тьяго Алькантара может войти в новый тренерский штаб «Барселоны».

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Тьяго Алькантара Барселона Бавария Ливерпуль завершение карьеры Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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