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  4. Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Германия
16 февраля 2025, 21:47 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:48
590
1

Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны

Фермин Лопес привлекает внимание немецкого гранда

16 февраля 2025, 21:47 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:48
590
1
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в трансфере испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Фермине Лопесе, сообщает El Nacional.

По информации источника, немецкий гранд делал предложение по трансферу 21-летнего футболиста в размере 30 миллионов евро. В Каталонии отказались, а вот в Мюнхене готовы увеличить предложение до 60 миллионов евро. Такая сумма должна заставить руководство подумать о продаже Фермина.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Ливерпуле» нашли замену ван Дейку.

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Фермин Лопес трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Бавария Барселона
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Victor673256ua
Барселона буде продавати гравців влітку. Клубу потрібні гроші Але Баварія щось надто поспішила підняти пропозицію.
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