Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в трансфере испанского полузащитника каталонской «Барселоны» Фермине Лопесе, сообщает El Nacional.

По информации источника, немецкий гранд делал предложение по трансферу 21-летнего футболиста в размере 30 миллионов евро. В Каталонии отказались, а вот в Мюнхене готовы увеличить предложение до 60 миллионов евро. Такая сумма должна заставить руководство подумать о продаже Фермина.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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