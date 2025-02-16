В Ливерпуле нашли замену ван Дейку. Это звезда Барселоны
Рональд Араухо привлекает внимание английского гранда
Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.
По информации источника, английский гранд рассматривает 25-летнего футболиста как замену Вирджилу ван Дейку, контракт которого истекает уже этим летом. Позиция «Барселоны» следующая: они готовы рассмотреть предложения от 60 миллионов евро.
В ткущем сезоне Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры.
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