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Англия
16 февраля 2025, 19:22 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:23
1599
1

В Ливерпуле нашли замену ван Дейку. Это звезда Барселоны

Рональд Араухо привлекает внимание английского гранда

16 февраля 2025, 19:22 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:23
1599
1
В Ливерпуле нашли замену ван Дейку. Это звезда Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, английский гранд рассматривает 25-летнего футболиста как замену Вирджилу ван Дейку, контракт которого истекает уже этим летом. Позиция «Барселоны» следующая: они готовы рассмотреть предложения от 60 миллионов евро.

В ткущем сезоне Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Мохамед Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры.

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Рональд Араухо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Mark4854590
Щось Барса забагато хоче за гравця, який майже не грає.тим більше взимку вони його ледь в оренду не віддали
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