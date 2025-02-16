В Ливерпуле нашли замену ван Дейку. Это звезда Барселоны

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, английский гранд рассматривает 25-летнего футболиста как замену Вирджилу ван Дейку, контракт которого истекает уже этим летом. Позиция «Барселоны» следующая: они готовы рассмотреть предложения от 60 миллионов евро.

В ткущем сезоне Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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