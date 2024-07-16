Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024

Завершился Евро-2024, чемпионом стала сборная Испания.

После завершения Евро-2024 статистический портал WhoScored обнародовал список футболистов, которые получили самые низкие оценки за турнир.

Самый низкий балл получил вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который пропустил три мяча в матче с Румынией (0:3). Оценка Андрея составила лишь 3.8 балла.

В десятку игроков с самыми низкими оценками попали также еще два украинца – Ефим Конопля 5.32 и Виктор Цыганков 5.72. Оба также на этом Евро играли лишь с румынами.

Самые высокие средние баллы по итогам турнира получили поляк Лукаш Скорупски (7.77), грузин Гиорги Мамардашвили (7.76) и испанец Дани Ольмо (7.72).

Ранее были обнародованы символические сборные лучших футболистов Евро-2024.

ТОП-10 худших футболистов Евро-2024

ТОП-10 лучших футболистов Евро-2024