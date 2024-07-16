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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 00:37 |
1095
1

Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024

Андрей Лунин получил самую низкую оценку от WhoScored

16 июля 2024, 00:37 |
1095
1
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Завершился Евро-2024, чемпионом стала сборная Испания.

После завершения Евро-2024 статистический портал WhoScored обнародовал список футболистов, которые получили самые низкие оценки за турнир.

Самый низкий балл получил вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который пропустил три мяча в матче с Румынией (0:3). Оценка Андрея составила лишь 3.8 балла.

В десятку игроков с самыми низкими оценками попали также еще два украинца – Ефим Конопля 5.32 и Виктор Цыганков 5.72. Оба также на этом Евро играли лишь с румынами.

Самые высокие средние баллы по итогам турнира получили поляк Лукаш Скорупски (7.77), грузин Гиорги Мамардашвили (7.76) и испанец Дани Ольмо (7.72).

Ранее были обнародованы символические сборные лучших футболистов Евро-2024.

ТОП-10 худших футболистов Евро-2024

ТОП-10 лучших футболистов Евро-2024

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чемпионат Европы по футболу сборная Украины по футболу Андрей Лунин WhoScored Ефим Конопля оценки Виктор Цыганков Лукаш Скорупски Гиорги Мамардашвили
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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an52
Нарешті й наші у ТОП-10! Луніну треба ще разів двадцять повторити, що він хоче грати в Реалі - може Анчелотті з десятого разу ще не почув?
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