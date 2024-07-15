Слишком мало победителей. Опубликована символическая сборная Евро-2024

14 июля завершился турнир Евро-2024, победу в котором одержала сборная Испании.

После окончания турнира свои символическая сборные, состоящие из игроков с лучшими оценками на чемпионате Европы опубликовали авторитетные статистические порталы Sofascore и WhoScored.



Символическая сборная Евро-2024 по версии Sofascore:

Вратарь: Меньян (Франция) – 7,3

Меньян (Франция) – 7,3 Защитники: Кукурелья (Испания) – 7,52, Рюдигер (Германия) – 7,3, Диаш (Португалия) – 7,3, Киммих (Германия) – 7,74

Кукурелья (Испания) – 7,52, Рюдигер (Германия) – 7,3, Диаш (Португалия) – 7,3, Киммих (Германия) – 7,74 Полузащитники: Руис (Испания) – 7,92, Кроос (Германия) – 7,76, Гакпо (Нидерланды) – 7,73, Ольмо (Испания) – 7,77, Б. Силва (Португалия) – 7,68

Руис (Испания) – 7,92, Кроос (Германия) – 7,76, Гакпо (Нидерланды) – 7,73, Ольмо (Испания) – 7,77, Б. Силва (Португалия) – 7,68 Нападающий: Мбаппе (Франция) – 7,44







Символическая сборная Евро-2024 по версии WhoScored:

Вратарь : Георгий Мамардашвили (Грузия) – 7.76.

: Георгий Мамардашвили (Грузия) – 7.76. Защитники: Йозуа Киммих (Германия) – 7.45, Яка Бийол (Словения) – 7.33, Пепе – 7.33, Нуну Мендеш – 7.51 (оба — Португалия).

Йозуа Киммих (Германия) – 7.45, Яка Бийол (Словения) – 7.33, Пепе – 7.33, Нуну Мендеш – 7.51 (оба — Португалия). Полузащитники : Джамал Мусиала (Германия) – 7.51, Даниэль Ольмо – 7.72, Фабиан Руис – 7.56 (оба Испания),

: Джамал Мусиала (Германия) – 7.51, Даниэль Ольмо – 7.72, Фабиан Руис – 7.56 (оба Испания), Нападающие: Ламин Ямаль – 7.61, Нико Уильямс – 7.39 (оба Испания), Коди Гакпо (Нидерланды) – 7.59.







Интересно отметить, что лучший игрок турнира по версии УЕФА – испанец Родри не вошел ни в одну из двух команд.