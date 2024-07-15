Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слишком мало победителей. Опубликована символическая сборная Евро-2024
Чемпионат Европы
15 июля 2024, 18:59 |
2107
1

Слишком мало победителей. Опубликована символическая сборная Евро-2024

Рейтинг был составлен статистическими порталами Sofascore и WhoScored

15 июля 2024, 18:59 |
2107
1
Слишком мало победителей. Опубликована символическая сборная Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля завершился турнир Евро-2024, победу в котором одержала сборная Испании.

После окончания турнира свои символическая сборные, состоящие из игроков с лучшими оценками на чемпионате Европы опубликовали авторитетные статистические порталы Sofascore и WhoScored.

Символическая сборная Евро-2024 по версии Sofascore:

  • Вратарь: Меньян (Франция) – 7,3
  • Защитники: Кукурелья (Испания) – 7,52, Рюдигер (Германия) – 7,3, Диаш (Португалия) – 7,3, Киммих (Германия) – 7,74
  • Полузащитники: Руис (Испания) – 7,92, Кроос (Германия) – 7,76, Гакпо (Нидерланды) – 7,73, Ольмо (Испания) – 7,77, Б. Силва (Португалия) – 7,68
  • Нападающий: Мбаппе (Франция) – 7,44




Символическая сборная Евро-2024 по версии WhoScored:

  • Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия) – 7.76.
  • Защитники: Йозуа Киммих (Германия) – 7.45, Яка Бийол (Словения) – 7.33, Пепе – 7.33, Нуну Мендеш – 7.51 (оба — Португалия).
  • Полузащитники: Джамал Мусиала (Германия) – 7.51, Даниэль Ольмо – 7.72, Фабиан Руис – 7.56 (оба Испания),
  • Нападающие: Ламин Ямаль – 7.61, Нико Уильямс – 7.39 (оба Испания), Коди Гакпо (Нидерланды) – 7.59.




Интересно отметить, что лучший игрок турнира по версии УЕФА – испанец Родри не вошел ни в одну из двух команд.

По теме:
Испания побила рекорд Франции 40-летней давности
Игрок сборной Англии отметился странной статистикой на Евро-2024
Мората повторил достижение Иньесты и Фабрегаса
символическая сборная Евро-2024 Килиан Мбаппе Дани Ольмо Коди Гакпо Бернарду Силва Тони Кроос Фабиан Руис Марк Кукурелья Антонио Рюдигер Рубен Диаш Йозуа Киммих Майк Меньян Гиорги Мамардашвили Пепе Нуну Мендеш Джамал Мусиала Нико Уильямс Ламин Ямал
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Футбол | 15 июля 2024, 11:01 21
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев выделил Судакова

У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
Футбол | 15 июля 2024, 14:05 5
У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?
У Лунина есть официальное предложение от топ-клуба. Какое примет решение?

«Арсенал» сделал украинцу предложение по трансферу

Испания – победитель Евро-2024
Футбол | 14.07.2024, 23:55
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
Футбол | 15.07.2024, 17:50
Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
Капитан сборной Испании переходит в Милан. Клуб активировал клаусулу
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 15.07.2024, 07:28
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pixelman
Мбапе?)
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Испании
15.07.2024, 01:19 5
Футбол
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
15.07.2024, 07:53 2
Бокс
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
Испания – Англия – 2:1. Финал Евро-2024. Видео голов и обзор матча
15.07.2024, 00:30 1
Футбол
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Англия выиграет Евро-2024
14.07.2024, 00:33 11
Футбол
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем