Чемпионат Европы15 июля 2024, 18:59 |
2107
1
Слишком мало победителей. Опубликована символическая сборная Евро-2024
Рейтинг был составлен статистическими порталами Sofascore и WhoScored
15 июля 2024, 18:59 |
2107
1
14 июля завершился турнир Евро-2024, победу в котором одержала сборная Испании.
После окончания турнира свои символическая сборные, состоящие из игроков с лучшими оценками на чемпионате Европы опубликовали авторитетные статистические порталы Sofascore и WhoScored.
Символическая сборная Евро-2024 по версии Sofascore:
- Вратарь: Меньян (Франция) – 7,3
- Защитники: Кукурелья (Испания) – 7,52, Рюдигер (Германия) – 7,3, Диаш (Португалия) – 7,3, Киммих (Германия) – 7,74
- Полузащитники: Руис (Испания) – 7,92, Кроос (Германия) – 7,76, Гакпо (Нидерланды) – 7,73, Ольмо (Испания) – 7,77, Б. Силва (Португалия) – 7,68
- Нападающий: Мбаппе (Франция) – 7,44
Символическая сборная Евро-2024 по версии WhoScored:
- Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия) – 7.76.
- Защитники: Йозуа Киммих (Германия) – 7.45, Яка Бийол (Словения) – 7.33, Пепе – 7.33, Нуну Мендеш – 7.51 (оба — Португалия).
- Полузащитники: Джамал Мусиала (Германия) – 7.51, Даниэль Ольмо – 7.72, Фабиан Руис – 7.56 (оба Испания),
- Нападающие: Ламин Ямаль – 7.61, Нико Уильямс – 7.39 (оба Испания), Коди Гакпо (Нидерланды) – 7.59.
Интересно отметить, что лучший игрок турнира по версии УЕФА – испанец Родри не вошел ни в одну из двух команд.
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