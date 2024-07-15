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Чемпионат Европы
15 июля 2024, 00:59 | Обновлено 15 июля 2024, 01:01
782
1

Доминаторы футбола. Названы лучший игрок и лучший молодой игрок Евро-2024

Родри и Ямал провели великолепный чемпионат Европы, который завершился для них титулом

15 июля 2024, 00:59 | Обновлено 15 июля 2024, 01:01
782
1
Доминаторы футбола. Названы лучший игрок и лучший молодой игрок Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи в УЕФА назвали лучшего игрока чемпионата Европы. Им стал полузащитник испанской команды Родри.

«Родри вышел в стартовом составе во всех семи матчах сборной Испании на турнире, кроме одного, сформировав влиятельную пару в центре полузащиты с Фабианом Руисом. Игрок «Манчестер Сити» был среди бомбардиров в победном матче «Фурии Рохи» со счетом 4:1 в 1/8 финала над Грузией, но был вынужден покинуть поле в перерыве в финальной победе над Англией – 2:1», – написали в УЕФА.

Также техническими наблюдателями УЕФА был определен лучший молодой игрок Евро. Конечно же, награда досталась 17-летнему вундеркинду Ламину Ямалу.

«Ямал участвовал во всех семи матчах «Фурии Рохи» на Евро-2024, кроме победного поединка в третьем туре над Албанией. Он стал самым молодым игроком турнира, когда либо стартовавший с победы – над Хорватией со счетом 3:0 в первом туре (16 лет 338 дней), а затем установил новый рекорд как самый молодой бомбардир Евро, когда он забил великолепный гол в ворота Франции в полуфинале (16 лет 362 дня).

Ему исполнилось 17 за день до финальной победы над Англией (2:1), что сделало его самым молодым игроком, когда-либо принимавшим участие в победных выступлениях на Евро или чемпионате мира по футболу. Он снова оставил свой след в финале, отдав ассист на первый гол Нико Уильямсу в еще одной впечатляющей борьбе», – отметили в УЕФА.

ФОТО. Доминаторы футбола. Названы лучший игрок и лучший молодой игрок Евро-2024

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Даниил Агарков Источник: УЕФА
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pricolist
Хотів би ще відзначити Фабіана Руіза, який провів фантастичний турнір. 
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