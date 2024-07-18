Смогли без Месси и Кривцова. Интер Майами обыграл Торонто
Флоридцы стали лидерами сезона в МЛС
В ночь на 18 июля в матче регулярного чемпионата заокеанской МЛС отношения выяснили клубы «Интер Майами» и «Торонто».
Игра завершилась победой «Интер Майами» со счетом 3:1.
Как известно, поединок из-за травмы пропустил звездный аргентинский нападающий Лионель Месси. А по ходу поединка на 33-й минуте поле из-за травмы был вынужден покинуть украинский защитник флоридцев Сергей Кривцов.
«Интер Майами», добившись 15-й победы в сезоне, набрал 50 очков и вышел в единоличные лидеры не только Восточной конференции, а и всей МЛС.
Интер Майами – Торонто – 3:1
Голы: Гомес, 43, Редондо Солари, 53, 59 – Этьенн, 80.
Another great performance in the books ✅ pic.twitter.com/ACUYJbwtJj— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2024
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