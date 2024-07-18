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МЛС США
Интер Майами
18.07.2024 02:30 – FT 3 : 1
Торонто
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Major League Soccer
18 июля 2024, 04:42 | Обновлено 18 июля 2024, 04:56
107
0

Смогли без Месси и Кривцова. Интер Майами обыграл Торонто

Флоридцы стали лидерами сезона в МЛС

18 июля 2024, 04:42 | Обновлено 18 июля 2024, 04:56
107
0
Смогли без Месси и Кривцова. Интер Майами обыграл Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 18 июля в матче регулярного чемпионата заокеанской МЛС отношения выяснили клубы «Интер Майами» и «Торонто».

Игра завершилась победой «Интер Майами» со счетом 3:1.

Как известно, поединок из-за травмы пропустил звездный аргентинский нападающий Лионель Месси. А по ходу поединка на 33-й минуте поле из-за травмы был вынужден покинуть украинский защитник флоридцев Сергей Кривцов.

«Интер Майами», добившись 15-й победы в сезоне, набрал 50 очков и вышел в единоличные лидеры не только Восточной конференции, а и всей МЛС.

Интер Майами – Торонто – 3:1

Голы: Гомес, 43, Редондо Солари, 53, 59 – Этьенн, 80.

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Интер Майами Торонто (MLS) Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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