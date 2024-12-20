ФОТО. Помнит каждый трофей сборной. Месси собирает футболки с турниров
Легендарный аргентинец хранит каждую футболку с победного турнира сборной
Легендарный вингер «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в своем доме хранит большую коллекцию футболок.
Это футболки Месси с каждого победного турнира сборной Аргентины, в котором играл Лионель. У аргентинца есть форма с Копа Америка-2021, Чемпионата мира-2022 и Копа Америка-2024.
В 2024 году Лионель Месси провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в Европу.
Messi has every shirt from his three title winning runs with Argentina hanging in his home 😍— ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2024
🏆 Copa America 2021
🏆 World Cup 2022
🏆 Copa America 2024 pic.twitter.com/LA48IGBPwB
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