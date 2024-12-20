ФОТО. Помнит каждый трофей сборной. Месси собирает футболки с турниров

Легендарный вингер «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в своем доме хранит большую коллекцию футболок.

Это футболки Месси с каждого победного турнира сборной Аргентины, в котором играл Лионель. У аргентинца есть форма с Копа Америка-2021, Чемпионата мира-2022 и Копа Америка-2024.

В 2024 году Лионель Месси провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 23 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в Европу.