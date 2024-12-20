Эмилиано МАРТИНЕС: «Если выиграю еще один Чемпионат мира, выйду на пенсию»
Именитый вратарь рассказал, когда может закончить профессиональную карьеру
Звездный вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о завершении профессиональной карьеры:
«Есть ли в современном футболе национальная команда, которая выигрывала два Чемпионата мира подряд? Если я выиграю еще один Чемпионат мира со сборной Аргентины, я выйду на пенсию. Я обещаю вам. Я говорю вам это сегодня. Я уйду на пенсию после еще одного выигрышного чемпионата мира».
В победном финале Чемпионата мира-2024 Эмилиано Мартинес парировал 1 пенальти в послематчевой серии. Аргентина победила сборную Франции по пенальти со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарем года.
Aston Villa goalkeeper Emiliano Martinez makes shock retirement claim and issues clear datehttps://t.co/t16joKfMM6 pic.twitter.com/7ifaysyJnU— Mirror Football (@MirrorFootball) December 19, 2024
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