Эмилиано МАРТИНЕС: «Если выиграю еще один Чемпионат мира, выйду на пенсию»

Звездный вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о завершении профессиональной карьеры:

«Есть ли в современном футболе национальная команда, которая выигрывала два Чемпионата мира подряд? Если я выиграю еще один Чемпионат мира со сборной Аргентины, я выйду на пенсию. Я обещаю вам. Я говорю вам это сегодня. Я уйду на пенсию после еще одного выигрышного чемпионата мира».

В победном финале Чемпионата мира-2024 Эмилиано Мартинес парировал 1 пенальти в послематчевой серии. Аргентина победила сборную Франции по пенальти со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарем года.