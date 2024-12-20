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20 декабря 2024, 00:09 | Обновлено 20 декабря 2024, 00:25
63
0

Эмилиано МАРТИНЕС: «Если выиграю еще один Чемпионат мира, выйду на пенсию»

Именитый вратарь рассказал, когда может закончить профессиональную карьеру

20 декабря 2024, 00:09 | Обновлено 20 декабря 2024, 00:25
63
0
Эмилиано МАРТИНЕС: «Если выиграю еще один Чемпионат мира, выйду на пенсию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Звездный вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о завершении профессиональной карьеры:

«Есть ли в современном футболе национальная команда, которая выигрывала два Чемпионата мира подряд? Если я выиграю еще один Чемпионат мира со сборной Аргентины, я выйду на пенсию. Я обещаю вам. Я говорю вам это сегодня. Я уйду на пенсию после еще одного выигрышного чемпионата мира».

В победном финале Чемпионата мира-2024 Эмилиано Мартинес парировал 1 пенальти в послематчевой серии. Аргентина победила сборную Франции по пенальти со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что Эмилиано Мартинес стал лучшим вратарем года.

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Эмилиано Мартинес Астон Вилла сборная Аргентины по футболу Аргентина - Франция завершение карьеры
Іван Распутін Источник: The Mirror
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