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Чемпионат Бельгии
Вестерло
20.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Мехелен
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Бельгия
21 декабря 2024, 00:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:52
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0

Вестерло разошелся миром с Мехеленом. Сыграл ли у хозяев Сидорчук?

Украинский хавбек бельгийского клуба весь матч оставался в резерве

21 декабря 2024, 00:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:52
8
0
Вестерло разошелся миром с Мехеленом. Сыграл ли у хозяев Сидорчук?
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

Вечером 20 декабря состоялся матч 19-го тура чемпионата Бельгии.

Вестерло на домашней арене разошелся миром с Мехеленом (1:1).

Украинский хавбек Сергей Сидорчук весь матч оставался в резерве у хозяев поля.

Вестерло вошел в топ-10 с 23 очками, Мехелен занимает 7-ю позицию (26 баллов)

Чемпионат Бельгии. 19-й тур, 20 декабря

Вестерло – Мехелен – 1:1

Голы: Лука Вушкович, 75 – Роб Схофс, 35

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 18 12 2 4 36 - 25 38
2 Брюгге 18 11 4 3 38 - 18 37
3 Андерлехт 18 9 6 3 34 - 13 33
4 Антверпен 18 8 4 6 31 - 18 28
5 Гент 18 7 6 5 28 - 21 27
6 Юнион Сент-Жилуаз 18 6 9 3 23 - 15 27
7 Мехелен 19 7 5 7 35 - 26 26
8 Дендер 18 6 6 6 23 - 28 24
9 Стандард 18 6 6 6 12 - 20 24
10 Вестерло 19 6 5 8 31 - 30 23
11 Ауд-Хеверле 18 4 10 4 17 - 20 22
12 Шарлеруа 18 6 3 9 18 - 22 21
13 Сент-Трюйден 18 4 6 8 22 - 37 18
14 Кортрейк 18 5 2 11 15 - 36 17
15 Серкль Брюгге 18 4 5 9 19 - 31 17
16 Беерсхот 18 2 5 11 16 - 38 11
Полная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Мехелен видео голов и обзор Сергей Сидорчук Лука Вушкович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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