Бельгия21 декабря 2024, 00:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:52
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Вестерло разошелся миром с Мехеленом. Сыграл ли у хозяев Сидорчук?
Украинский хавбек бельгийского клуба весь матч оставался в резерве
21 декабря 2024, 00:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:52
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Вечером 20 декабря состоялся матч 19-го тура чемпионата Бельгии.
Вестерло на домашней арене разошелся миром с Мехеленом (1:1).
Украинский хавбек Сергей Сидорчук весь матч оставался в резерве у хозяев поля.
Вестерло вошел в топ-10 с 23 очками, Мехелен занимает 7-ю позицию (26 баллов)
Чемпионат Бельгии. 19-й тур, 20 декабря
Вестерло – Мехелен – 1:1
Голы: Лука Вушкович, 75 – Роб Схофс, 35
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|18
|12
|2
|4
|36 - 25
|38
|2
|Брюгге
|18
|11
|4
|3
|38 - 18
|37
|3
|Андерлехт
|18
|9
|6
|3
|34 - 13
|33
|4
|Антверпен
|18
|8
|4
|6
|31 - 18
|28
|5
|Гент
|18
|7
|6
|5
|28 - 21
|27
|6
|Юнион Сент-Жилуаз
|18
|6
|9
|3
|23 - 15
|27
|7
|Мехелен
|19
|7
|5
|7
|35 - 26
|26
|8
|Дендер
|18
|6
|6
|6
|23 - 28
|24
|9
|Стандард
|18
|6
|6
|6
|12 - 20
|24
|10
|Вестерло
|19
|6
|5
|8
|31 - 30
|23
|11
|Ауд-Хеверле
|18
|4
|10
|4
|17 - 20
|22
|12
|Шарлеруа
|18
|6
|3
|9
|18 - 22
|21
|13
|Сент-Трюйден
|18
|4
|6
|8
|22 - 37
|18
|14
|Кортрейк
|18
|5
|2
|11
|15 - 36
|17
|15
|Серкль Брюгге
|18
|4
|5
|9
|19 - 31
|17
|16
|Беерсхот
|18
|2
|5
|11
|16 - 38
|11
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