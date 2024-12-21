ФОТО. Малиновский сдаёт свой дом в Бергамо в аренду. Хто хочет заехать?

Жена футболиста сборной Украины и «Дженоа» Руслана Малиновского – Роксана – через свою страницу в Instagram разместила объявление о возможности аренды их дома, который находится в Бергамо.

«Друзья, сдаю свои апартаменты в центре Бергамо! С двумя садами и террасой, гаражом для авто. Новые, меблированные, современные. Пишите мне в приват, если кому-то интересно!», – гласит объявление.

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Также жена Малиновского опубликовала несколько фото их дома и интерьера.

Далее она сообщила, что это «не их семейный дом, а просто ещё одно их жилье», сейчас пара проживает в Генуе, где Руслан выступает за местный клуб «Дженоа», и восстанавливается после травмы.