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21 декабря 2024, 00:50 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:57
142
0

ФОТО. Малиновский сдаёт свой дом в Бергамо в аренду. Хто хочет заехать?

Жена Руслана Малиновского предлагает арендовать их дом на Севере Италии

21 декабря 2024, 00:50 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:57
142
0
ФОТО. Малиновский сдаёт свой дом в Бергамо в аренду. Хто хочет заехать?
Instagram. Роксана Малиновская

Жена футболиста сборной Украины и «Дженоа» Руслана МалиновскогоРоксана – через свою страницу в Instagram разместила объявление о возможности аренды их дома, который находится в Бергамо.

«Друзья, сдаю свои апартаменты в центре Бергамо! С двумя садами и террасой, гаражом для авто. Новые, меблированные, современные. Пишите мне в приват, если кому-то интересно!», – гласит объявление.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также жена Малиновского опубликовала несколько фото их дома и интерьера.

Далее она сообщила, что это «не их семейный дом, а просто ещё одно их жилье», сейчас пара проживает в Генуе, где Руслан выступает за местный клуб «Дженоа», и восстанавливается после травмы.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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