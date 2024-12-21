Эллас Верона

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20.12.2024 21:45 – FT 0 : 1
Милан
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Италия
21 декабря 2024, 00:27 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:00
22
0

Верона – Милан – 0:1. Борьба за место в еврокубках. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А

21 декабря 2024, 00:27 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:00
22
0
Верона – Милан – 0:1. Борьба за место в еврокубках. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря в рамках 17-го тура Серии A состоялся матч между командами «Верона» и «Милан».

Игра проходила на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой «Милана» с минимальным счетом 1:0. «Милан» на 7-м месте с 26 очками. «Верона» на 17-м месте с 15 очками, близка к зоне вылета.

Серия A. 17 тур. 20 декабря

«Верона» – «Милан» – 0:1

Гол: Рейндерс, 56

Видеообзор матча:

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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