Эллас Верона

20.12.2024 21:45 – FT 0 : 1
Италия21 декабря 2024, 00:27 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:00
22
0
Верона – Милан – 0:1. Борьба за место в еврокубках. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Серии А
21 декабря 2024, 00:27 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:00
22
0
20 декабря в рамках 17-го тура Серии A состоялся матч между командами «Верона» и «Милан».
Игра проходила на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой «Милана» с минимальным счетом 1:0. «Милан» на 7-м месте с 26 очками. «Верона» на 17-м месте с 15 очками, близка к зоне вылета.
Серия A. 17 тур. 20 декабря
«Верона» – «Милан» – 0:1
Гол: Рейндерс, 56
Видеообзор матча:
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 декабря 2024, 13:03 21
К счастью, семья Ивана Калюжного осталась в живых
Бокс | 20 декабря 2024, 09:14 0
Промоутер Фьюри поделился мыслями о реванше
Футбол | 20.12.2024, 18:43
Футбол | 20.12.2024, 23:21
Бокс | 20.12.2024, 07:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.12.2024, 09:56 13
19.12.2024, 08:25 1
19.12.2024, 07:53 3
Бокс
20.12.2024, 08:23 16
19.12.2024, 13:24 2
19.12.2024, 16:45 11
20.12.2024, 15:42 103