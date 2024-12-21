Эллас Верона

20 декабря в рамках 17-го тура Серии A состоялся матч между командами «Верона» и «Милан».

Игра проходила на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой «Милана» с минимальным счетом 1:0. «Милан» на 7-м месте с 26 очками. «Верона» на 17-м месте с 15 очками, близка к зоне вылета.

Серия A. 17 тур. 20 декабря

«Верона» – «Милан» – 0:1

Гол: Рейндерс, 56

Видеообзор матча: