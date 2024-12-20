Сенсации не произошло. Милан минимально обыграл Верону

20 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между «Вероной» и «Миланом».

Игра прошла на «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне.

Единственный гол в матче забил Тиджани Рейндерс из «Милана» на 56-й минуте.

В турнирной таблице «Милан», имея в своем активе 26 очков, занимает 7-е место. «Верона» набрала 15 очков и занимает 17-ю позицию.

Серия А. 17-й тур. 20 декабря

Верона – Милан – 0:1

Гол: Рейндерс, 56

Відеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Рейндерс, 56

Фотогалерея: