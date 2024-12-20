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Эллас Верона
20.12.2024 21:45 – FT 0 : 1
Милан
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Италия
20 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:46
96
0

Сенсации не произошло. Милан минимально обыграл Верону

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу клуба из Милана

20 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:46
96
0
Сенсации не произошло. Милан минимально обыграл Верону
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между «Вероной» и «Миланом».

Игра прошла на «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне.

Единственный гол в матче забил Тиджани Рейндерс из «Милана» на 56-й минуте.

В турнирной таблице «Милан», имея в своем активе 26 очков, занимает 7-е место. «Верона» набрала 15 очков и занимает 17-ю позицию.

Серия А. 17-й тур. 20 декабря

Верона Милан 0:1

Гол: Рейндерс, 56

Відеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Рейндерс, 56

Фотогалерея:

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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