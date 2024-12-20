20.12.2024 21:45 – FT 0 : 1
Италия20 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:46
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Сенсации не произошло. Милан минимально обыграл Верону
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу клуба из Милана
20 декабря 2024, 23:45 | Обновлено 21 декабря 2024, 00:46
96
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20 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между «Вероной» и «Миланом».
Игра прошла на «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне.
Единственный гол в матче забил Тиджани Рейндерс из «Милана» на 56-й минуте.
В турнирной таблице «Милан», имея в своем активе 26 очков, занимает 7-е место. «Верона» набрала 15 очков и занимает 17-ю позицию.
Серия А. 17-й тур. 20 декабря
Верона – Милан – 0:1
Гол: Рейндерс, 56
Відеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Рейндерс, 56
Фотогалерея:
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
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