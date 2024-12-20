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  4. Энцо МАРЕСКА: «Вся команда доверяет Мише и поддерживает его»
Англия
20 декабря 2024, 21:02 |
507
0

Энцо МАРЕСКА: «Вся команда доверяет Мише и поддерживает его»

Главный тренер «Челси» прокомментировал допинг-скандал Мудрика

20 декабря 2024, 21:02 |
507
0
Энцо МАРЕСКА: «Вся команда доверяет Мише и поддерживает его»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с Михаилом Мудриком.

«Вся команда доверяет Мише. Все его поддерживают. Когда такие вещи случаются, то надо показать футболисту, что ему доверяют.

Мудрик - это игрок основы, поэтому наша обязанность быть с ним в постоянном контакте.

Напомним, что украинец сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от работы с командой. Сейчас, по данным СМИ, продолжается ожидание результатов допинг-пробы B.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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