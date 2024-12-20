Энцо МАРЕСКА: «Вся команда доверяет Мише и поддерживает его»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с Михаилом Мудриком.

«Вся команда доверяет Мише. Все его поддерживают. Когда такие вещи случаются, то надо показать футболисту, что ему доверяют.

Мудрик - это игрок основы, поэтому наша обязанность быть с ним в постоянном контакте.

Напомним, что украинец сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от работы с командой. Сейчас, по данным СМИ, продолжается ожидание результатов допинг-пробы B.