Англия20 декабря 2024, 21:02 |
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Энцо МАРЕСКА: «Вся команда доверяет Мише и поддерживает его»
Главный тренер «Челси» прокомментировал допинг-скандал Мудрика
20 декабря 2024, 21:02 |
507
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с Михаилом Мудриком.
«Вся команда доверяет Мише. Все его поддерживают. Когда такие вещи случаются, то надо показать футболисту, что ему доверяют.
Мудрик - это игрок основы, поэтому наша обязанность быть с ним в постоянном контакте.
Напомним, что украинец сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от работы с командой. Сейчас, по данным СМИ, продолжается ожидание результатов допинг-пробы B.
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