В субботу, 21 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетико» Мадрид.

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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