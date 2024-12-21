Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
21.12.2024 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 декабря 2024, 01:21 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:22
22
0

Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 декабря поединок 18-го тура испанской Ла Лиги

21 декабря 2024, 01:21 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:22
22
0
Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетико» Мадрид.

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ФОТО. Килиан Мбаппе потроллил сам себя. Модрич не сдерживал свой смех
ВИДЕО. Все обговаривают то, что сделал отец Ламина Ямала. Это топ
Жирона – Вальядолид – 3:0. Разгром от команды Цыганкова. Видео голов
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 20 декабря 2024, 05:10 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Приятная неожиданность. Джима заняла четвертое место в спринте Кубка мира
Биатлон | 20 декабря 2024, 16:36 14
Приятная неожиданность. Джима заняла четвертое место в спринте Кубка мира
Приятная неожиданность. Джима заняла четвертое место в спринте Кубка мира

Украинка проиграла лидеру 19.1 секунды

ФОТО. Игрок молодежной сборной Украины показал эротику с девушкой
Футбол | 21.12.2024, 01:08
ФОТО. Игрок молодежной сборной Украины показал эротику с девушкой
ФОТО. Игрок молодежной сборной Украины показал эротику с девушкой
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 20.12.2024, 07:48
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели взвешивание и финальную дуэль взглядов
Бокс | 20.12.2024, 22:15
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели взвешивание и финальную дуэль взглядов
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели взвешивание и финальную дуэль взглядов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
19.12.2024, 16:58 98
Футбол
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
19.12.2024, 07:53 3
Бокс
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
20.12.2024, 15:42 104
Футбол
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
19.12.2024, 11:09 2
Бокс
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
19.12.2024, 09:15 26
Футбол
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 13
Футбол
Легендарный Кличко анонсировал большие новости. Британцам приготовиться
Легендарный Кличко анонсировал большие новости. Британцам приготовиться
19.12.2024, 21:05 1
Бокс
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
19.12.2024, 17:54
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем