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Испания21 декабря 2024, 01:21 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:22
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Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 декабря поединок 18-го тура испанской Ла Лиги
21 декабря 2024, 01:21 | Обновлено 21 декабря 2024, 01:22
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В субботу, 21 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетико» Мадрид.
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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