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21 декабря 2024, 01:08 |
713
1

ФОТО. Игрок молодежной сборной Украины показал эротику с девушкой

Владислав Велетень наслаждается отдыхом со своей возлюбленной

21 декабря 2024, 01:08 |
713
1
ФОТО. Игрок молодежной сборной Украины показал эротику с девушкой
Instagram. Владислав Велетень и Карина Проценко

Полузащитник «Колоса» и молодежной сборной Украины Владислав Велетень отдыхает в Буковеле вместе со своей девушкой Кариной Проценко.

Пара долгое время не афишировала свои отношения, но сейчас ведет себя намного раскованнее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вот и сейчас Карина опубликовала в сторис фото с нотками эротики.

Стоит признать, что у Владислава очень хороший вкус – Карина – ещё та красавица.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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evgeniyyea
А футбольные успехи этих великих спортсменов здесь будут публиковаться? Или в этой области похвастаться им нечем?
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