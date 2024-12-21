ФОТО. Игрок молодежной сборной Украины показал эротику с девушкой

Полузащитник «Колоса» и молодежной сборной Украины Владислав Велетень отдыхает в Буковеле вместе со своей девушкой Кариной Проценко.

Пара долгое время не афишировала свои отношения, но сейчас ведет себя намного раскованнее.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вот и сейчас Карина опубликовала в сторис фото с нотками эротики.

Стоит признать, что у Владислава очень хороший вкус – Карина – ещё та красавица.