Другие новости21 декабря 2024, 01:08 |
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ФОТО. Игрок молодежной сборной Украины показал эротику с девушкой
Владислав Велетень наслаждается отдыхом со своей возлюбленной
21 декабря 2024, 01:08 |
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Полузащитник «Колоса» и молодежной сборной Украины Владислав Велетень отдыхает в Буковеле вместе со своей девушкой Кариной Проценко.
Пара долгое время не афишировала свои отношения, но сейчас ведет себя намного раскованнее.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Вот и сейчас Карина опубликовала в сторис фото с нотками эротики.
Стоит признать, что у Владислава очень хороший вкус – Карина – ещё та красавица.
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А футбольные успехи этих великих спортсменов здесь будут публиковаться? Или в этой области похвастаться им нечем?
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