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Чемпионат Италии
Венеция
22.12.2024 16:00 – FT 2 : 1
Кальяри
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Италия
22 декабря 2024, 21:39 | Обновлено 22 декабря 2024, 22:25
248
0

11 побед подряд. Аталанта нанесла поражение Эмполи и стала лидером Серии A

Венеция взяла три очка в поединке против Кальяри

22 декабря 2024, 21:39 | Обновлено 22 декабря 2024, 22:25
248
0
11 побед подряд. Аталанта нанесла поражение Эмполи и стала лидером Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17-го тура Серии А «Аталанта» на домашней арене переиграла «Эмполи» (3:2).

У хозяев дубль оформил Шарль де Кетеларе, также отличился Адемола Лукман. У гостей голы забили Себастьяно Эспозито и Лоренцо Коломбо.

«Аталанта» одержала 11-ю победу подряд в Серии A, набрала 40 очков и стала лидером чемпионата Италии.

«Венеция» взяла три очка в домашнем поединке против «Кальяри» (2:1).

Серия А. 17-й тур, 22 декабря

Аталанта – Эмполи – 3:2

Голы: Де Кетеларе, 34, 86, Лукман, 45 – Коломбо, 13, Себастьяано Эспозито, 56 (пен)

Венеция – Кальяри – 2:1

Голы: Дзампано, 38, Шверко, 67 – Паволетти, 76

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аталанта 17 13 1 3 42 - 19 40
2 Наполи 17 12 2 3 26 - 12 38
3 Интер Милан 15 10 4 1 40 - 15 34
4 Лацио 17 11 1 5 32 - 24 34
5 Фиорентина 15 9 4 2 28 - 11 31
6 Ювентус 16 6 10 0 26 - 12 28
7 Болонья 16 7 7 2 23 - 18 28
8 Милан 16 7 5 4 25 - 16 26
9 Удинезе 16 6 2 8 19 - 25 20
10 Рома 17 5 4 8 23 - 23 19
11 Эмполи 17 4 7 6 16 - 19 19
12 Торино 17 5 4 8 17 - 22 19
13 Дженоа 17 3 7 7 14 - 26 16
14 Лечче 17 4 4 9 11 - 29 16
15 Комо 16 3 6 7 18 - 28 15
16 Парма 17 3 6 8 23 - 33 15
17 Эллас Верона 17 5 0 12 21 - 40 15
18 Кальяри 17 3 5 9 16 - 28 14
19 Венеция 17 3 4 10 17 - 30 13
20 Монца 16 1 7 8 14 - 21 10
Полная таблица

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Паволетти (Кальяри).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Марин Шверко (Венеция).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Франческо Дзампано (Венеция).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта Эмполи Венеция Кальяри Себастьяно Эспозито Шарль де Кетеларе Адемола Лукман Лоренцо Коломбо видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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