11 побед подряд. Аталанта нанесла поражение Эмполи и стала лидером Серии A
Венеция взяла три очка в поединке против Кальяри
В матче 17-го тура Серии А «Аталанта» на домашней арене переиграла «Эмполи» (3:2).
У хозяев дубль оформил Шарль де Кетеларе, также отличился Адемола Лукман. У гостей голы забили Себастьяно Эспозито и Лоренцо Коломбо.
«Аталанта» одержала 11-ю победу подряд в Серии A, набрала 40 очков и стала лидером чемпионата Италии.
«Венеция» взяла три очка в домашнем поединке против «Кальяри» (2:1).
Серия А. 17-й тур, 22 декабря
Аталанта – Эмполи – 3:2
Голы: Де Кетеларе, 34, 86, Лукман, 45 – Коломбо, 13, Себастьяано Эспозито, 56 (пен)
Венеция – Кальяри – 2:1
Голы: Дзампано, 38, Шверко, 67 – Паволетти, 76
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аталанта
|17
|13
|1
|3
|42 - 19
|40
|2
|Наполи
|17
|12
|2
|3
|26 - 12
|38
|3
|Интер Милан
|15
|10
|4
|1
|40 - 15
|34
|4
|Лацио
|17
|11
|1
|5
|32 - 24
|34
|5
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28 - 11
|31
|6
|Ювентус
|16
|6
|10
|0
|26 - 12
|28
|7
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|23 - 18
|28
|8
|Милан
|16
|7
|5
|4
|25 - 16
|26
|9
|Удинезе
|16
|6
|2
|8
|19 - 25
|20
|10
|Рома
|17
|5
|4
|8
|23 - 23
|19
|11
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12
|Торино
|17
|5
|4
|8
|17 - 22
|19
|13
|Дженоа
|17
|3
|7
|7
|14 - 26
|16
|14
|Лечче
|17
|4
|4
|9
|11 - 29
|16
|15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18 - 28
|15
|16
|Парма
|17
|3
|6
|8
|23 - 33
|15
|17
|Эллас Верона
|17
|5
|0
|12
|21 - 40
|15
|18
|Кальяри
|17
|3
|5
|9
|16 - 28
|14
|19
|Венеция
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|20
|Монца
|16
|1
|7
|8
|14 - 21
|10
События матча
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