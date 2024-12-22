11 побед подряд. Аталанта нанесла поражение Эмполи и стала лидером Серии A

В матче 17-го тура Серии А «Аталанта» на домашней арене переиграла «Эмполи» (3:2).

У хозяев дубль оформил Шарль де Кетеларе, также отличился Адемола Лукман. У гостей голы забили Себастьяно Эспозито и Лоренцо Коломбо.

«Аталанта» одержала 11-ю победу подряд в Серии A, набрала 40 очков и стала лидером чемпионата Италии.

«Венеция» взяла три очка в домашнем поединке против «Кальяри» (2:1).

Серия А. 17-й тур, 22 декабря

Аталанта – Эмполи – 3:2

Голы: Де Кетеларе, 34, 86, Лукман, 45 – Коломбо, 13, Себастьяано Эспозито, 56 (пен)

Венеция – Кальяри – 2:1

Голы: Дзампано, 38, Шверко, 67 – Паволетти, 76

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