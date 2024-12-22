Без Забарного и Лунина. Ротань удивил выбором лучших украинских легионеров

Украинский тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал трех лучших украинских легионеров.

Бронзу своего топа экс-полузащитник «Днепра» отдал нападающему «Ромы» Артему Довбику, который провел первую половину этого календарного года в испанской «Жироне».

Второе место рейтинга Руслан отдал вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.

Лучшим же украинским легионером Ротань назвал голкипера «Бенфики» Анатолий Трубина.

Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин может продлить контракт с «Бенфикой».