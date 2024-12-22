Сборная УКРАИНЫ22 декабря 2024, 16:45 |
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Без Забарного и Лунина. Ротань удивил выбором лучших украинских легионеров
Руслан Ротань по особому оценил игру Анатолия Трубина
22 декабря 2024, 16:45 |
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Украинский тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал трех лучших украинских легионеров.
Бронзу своего топа экс-полузащитник «Днепра» отдал нападающему «Ромы» Артему Довбику, который провел первую половину этого календарного года в испанской «Жироне».
Второе место рейтинга Руслан отдал вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.
Лучшим же украинским легионером Ротань назвал голкипера «Бенфики» Анатолий Трубина.
Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин может продлить контракт с «Бенфикой».
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Без Забарного будь-який топ наших легіонерів це маячня.
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