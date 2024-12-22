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  4. Без Забарного и Лунина. Ротань удивил выбором лучших украинских легионеров
Сборная УКРАИНЫ
22 декабря 2024, 16:45 |
1797
1

Без Забарного и Лунина. Ротань удивил выбором лучших украинских легионеров

Руслан Ротань по особому оценил игру Анатолия Трубина

22 декабря 2024, 16:45 |
1797
1
Без Забарного и Лунина. Ротань удивил выбором лучших украинских легионеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал трех лучших украинских легионеров.

Бронзу своего топа экс-полузащитник «Днепра» отдал нападающему «Ромы» Артему Довбику, который провел первую половину этого календарного года в испанской «Жироне».

Второе место рейтинга Руслан отдал вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.

Лучшим же украинским легионером Ротань назвал голкипера «Бенфики» Анатолий Трубина.

Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин может продлить контракт с «Бенфикой».

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Руслан Ротань Александрия Анатолий Трубин Бенфика Михаил Мудрик Челси Артем Довбик Жирона Рома Рим сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Bohdan Holikov
Без Забарного будь-який топ наших легіонерів це маячня. 
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