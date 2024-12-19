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19 декабря 2024, 22:37 |
98
0

Килиан МБАППЕ: «Было бы интересно играть с Криштиану Роналду»

Именитый нападающий высказался пролегендарного португальца

19 декабря 2024, 22:37 |
98
0
Килиан МБАППЕ: «Было бы интересно играть с Криштиану Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что хотел бы сыграть с легендарным форвардом «Аль-Насром» Криштиану Роналду:

«Я играл с замечательными игроками: Лионелем Месси, Неймаром, Антуаном Гризманном, Полем Погба, Каримом Бензема и другими. Мне было бы интересно играть с Криштиану Роналду, сейчас это будет очень трудно, но я надеюсь, хотя бы играть против него, легенды спорт.

Я сейчас мечтаю выиграть трофеи со своей командой, а не индивидуальные награды. Какой большой титул остался для меня? Лига чемпионов, именно для этого я в лучшем клубе мира».

Ранее сообщалось, что Роналду мог оказаться в «ПСЖ».

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Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси Неймар Антуан Гризманн Поль Погба Карим Бензема Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: Beinsports.com
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