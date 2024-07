Стала известна соперница Векич в полуфинале Уимблдона

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№7 WTA) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира.

В поединке 1/4 финала итальянка легко обыграла американку Эмму Наварро (№17 WTA).

Уимблдон. 1/4 финала

Жасмин Паолини (Италия) – Эмма Наварро (США) – 6:2, 6:1

В полуфинале Паолини сразится с хорватской теннисисткой Донной Векич (№37 WTA).

До этого года Жасмин никогда не выигрывала матчей основной сетки на Уимблдоне. Паолини также стала первой итальянкой в полуфинале Уимблдона в Открытой эре.

Также напомним, что она не так давно играла в финале Ролан Гаррос 2024.

What. A. Performance 👏@JasminePaolini powers into her first #Wimbledon SF with a stunning 6-2, 6-1 win over Navarro! 🇮🇹 pic.twitter.com/ERbcuOCXTc