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Уимблдон
09 июля 2024, 21:13 | Обновлено 09 июля 2024, 21:20
1770
1

Стала известна соперница Векич в полуфинале Уимблдона

Жасмин Паолини легко обыграла Эмму Наварро

09 июля 2024, 21:13 | Обновлено 09 июля 2024, 21:20
1770
1
Стала известна соперница Векич в полуфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини (№7 WTA) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира.

В поединке 1/4 финала итальянка легко обыграла американку Эмму Наварро (№17 WTA).

Уимблдон. 1/4 финала
Жасмин Паолини (Италия) – Эмма Наварро (США) – 6:2, 6:1

В полуфинале Паолини сразится с хорватской теннисисткой Донной Векич (№37 WTA).

До этого года Жасмин никогда не выигрывала матчей основной сетки на Уимблдоне. Паолини также стала первой итальянкой в полуфинале Уимблдона в Открытой эре.

Также напомним, что она не так давно играла в финале Ролан Гаррос 2024.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Sashamar
Вболівав за Жасмін, але щоб так невимушено  Неочікувано  
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