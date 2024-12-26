Еще одна украинка сыграет в Хобарте за неделю до старта Australian Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) сыграет на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте (Новая Зеландия).

24-летняя украинка попала в квалификацию соревнований. В основе Хобарта не будет представительниц топ-30 рейтинга WTA, а из украинок также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Турнир в Хобарте пройдет с 6 по 11 января – за неделю до Открытого чемпионата Австралии 2025. Стародубцева пока не гарантировала себе место в основе мейджора, Юлия находится первой в альтернативном списке.

Первым турниром для Стародубцевой в 2025 году будет 250-тысячник в Окленде (30 декабря – 5 января), также в Новой Зеландии.