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WTA
26 декабря 2024, 23:18 |
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Еще одна украинка сыграет в Хобарте за неделю до старта Australian Open

Стародубцева выступит в отборе к турниру в Новой Зеландии, в основе – Ястремская и Калинина

26 декабря 2024, 23:18 |
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Еще одна украинка сыграет в Хобарте за неделю до старта Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) сыграет на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте (Новая Зеландия).

24-летняя украинка попала в квалификацию соревнований. В основе Хобарта не будет представительниц топ-30 рейтинга WTA, а из украинок также выступят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Турнир в Хобарте пройдет с 6 по 11 января – за неделю до Открытого чемпионата Австралии 2025. Стародубцева пока не гарантировала себе место в основе мейджора, Юлия находится первой в альтернативном списке.

Первым турниром для Стародубцевой в 2025 году будет 250-тысячник в Окленде (30 декабря – 5 января), также в Новой Зеландии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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