Ястремская и Калинина сыграют в Хобарте, где не будет теннисисток из топ-30

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выступят на турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

250-тысясник пройдет с 6 по 11 января 2025 года. Уже 12 числа того же месяца стартует Australian Open.

В заявочном списке на турнир в Хоберт нет ни одной теннисистки из топ-30. Ястремская получит второй номер посева, первой ракеткой турнира будет Элизе Мертенс.

Первым турниром для Даяны и Ангелины в 2025 будет 500-тысячник в Брисбене.

Заявочный лист на турнир WTA 250 в Хобарте