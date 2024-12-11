Ястремская и Калинина сыграют в Хобарте, где не будет теннисисток из топ-30
Даяна и Ангелина перед Australian Open 2025 выступят на 250-тысячнике в Австралии
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина выступят на турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.
250-тысясник пройдет с 6 по 11 января 2025 года. Уже 12 числа того же месяца стартует Australian Open.
В заявочном списке на турнир в Хоберт нет ни одной теннисистки из топ-30. Ястремская получит второй номер посева, первой ракеткой турнира будет Элизе Мертенс.
Первым турниром для Даяны и Ангелины в 2025 будет 500-тысячник в Брисбене.
Заявочный лист на турнир WTA 250 в Хобарте
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