То было дно, но снизу постучали. Аморим установил антирекорд в Ман Юнайтед

26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед (2:0).

Для Рубена Аморима это четвертое поражение в семи первых поединках на посту наставника красных дьяволов.

Рубен потерпел четырех поражения в чемпионате Англии быстрее, чем любой другой тренер Ман Юнайтед. Предыдущий антирекорд принадлежал Эрику тен Хагу – 4 матча в 13 играх.

Именно тен Хага Рубен Аморим заменил в качестве коуча Ман Юнайтед. Сейчас у легендарного клуба 22 очка и 14-е место в таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед (2:0):