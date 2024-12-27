То было дно, но снизу постучали. Аморим установил антирекорд в Ман Юнайтед
Рубен превзошел Эрика тен Хага, проиграв 4 матча в 7 поединках
26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед (2:0).
Для Рубена Аморима это четвертое поражение в семи первых поединках на посту наставника красных дьяволов.
Рубен потерпел четырех поражения в чемпионате Англии быстрее, чем любой другой тренер Ман Юнайтед. Предыдущий антирекорд принадлежал Эрику тен Хагу – 4 матча в 13 играх.
Именно тен Хага Рубен Аморим заменил в качестве коуча Ман Юнайтед. Сейчас у легендарного клуба 22 очка и 14-е место в таблице чемпионата Англии.
Видеообзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед (2:0):
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поддерживай «Шахтер» и выигрывай призы!
Голкипер Реала и сборной Украины в восторге от Андорры