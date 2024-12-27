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  4. То было дно, но снизу постучали. Аморим установил антирекорд в Ман Юнайтед
Англия
27 декабря 2024, 03:40 |
114
0

То было дно, но снизу постучали. Аморим установил антирекорд в Ман Юнайтед

Рубен превзошел Эрика тен Хага, проиграв 4 матча в 7 поединках

27 декабря 2024, 03:40 |
114
0
То было дно, но снизу постучали. Аморим установил антирекорд в Ман Юнайтед
Рубен Аморим b Эрик тен Хаг

26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед (2:0).

Для Рубена Аморима это четвертое поражение в семи первых поединках на посту наставника красных дьяволов.

Рубен потерпел четырех поражения в чемпионате Англии быстрее, чем любой другой тренер Ман Юнайтед. Предыдущий антирекорд принадлежал Эрику тен Хагу – 4 матча в 13 играх.

Именно тен Хага Рубен Аморим заменил в качестве коуча Ман Юнайтед. Сейчас у легендарного клуба 22 очка и 14-е место в таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед (2:0):

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рубен Аморим антирекорд Эрик тен Хаг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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