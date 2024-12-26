Казахстан – Испания. Старт United Cup 2025. Смотреть онлайн LIVE трансляция

27 декабря стартует командный теннисный турнир United Cup 2025, который будет проходить до 5 января в австралийских городах Сидней и Перт.

В стартовой встрече группы С сойдутся сборные Казахстана и Испании. Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

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United Cup 2025. Группа С

04:00. Казахстан – Испания

Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста

Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро

Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес

Старт противостояния запланирован на 04:00 по Киеву. В одной группе Казахстан и Испания играют вместе с Грецией.

Видеоплеер матчей будет добавлен позже...

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей