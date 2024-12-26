Казахстан – Испания. Старт United Cup 2025. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 27 декабря в 04:00
27 декабря стартует командный теннисный турнир United Cup 2025, который будет проходить до 5 января в австралийских городах Сидней и Перт.
В стартовой встрече группы С сойдутся сборные Казахстана и Испании. Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
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United Cup 2025. Группа С
04:00. Казахстан – Испания
- Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста
- Елена Рыбакина – Джессика Бузас Манейро
- Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес
Старт противостояния запланирован на 04:00 по Киеву. В одной группе Казахстан и Испания играют вместе с Грецией.
Видеоплеер матчей будет добавлен позже...
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