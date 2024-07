Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде

Хорватская теннисистка Донна Векич (№37 WTA) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира.

В матче 1/4 финала хорватка остановила сенсационную новозеландку Лулу Сан (№123 WTA).

Уимблдон. 1/4 финала

Донна Векич (Хорватия) – Лулу Сан (Новая Зеландия) – 5:7, 6:4, 6:1

В полуфинале Векич сразится с итальянкой Жасмин Паолини (№7 WTA) или американкой Эммой Наварро (№17 WTA).

Донна в 28 лет впервые сыграет в полуфинале турнира Grand Slam.

Отметим, что Векич в третьем раунде остановила украинку Даяну Ястремскую.

Лулу Сан во втором круге обыграла еще одну украинку Юлию Стародубцеву.

