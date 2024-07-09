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  4. Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Уимблдон
09 июля 2024, 17:15 | Обновлено 09 июля 2024, 17:35
1008
1

Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде

Донна Векич завершила сказку Лулу Сан

09 июля 2024, 17:15 | Обновлено 09 июля 2024, 17:35
1008
1
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Хорватская теннисистка Донна Векич (№37 WTA) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира.

В матче 1/4 финала хорватка остановила сенсационную новозеландку Лулу Сан (№123 WTA).

Уимблдон. 1/4 финала
Донна Векич (Хорватия) – Лулу Сан (Новая Зеландия) – 5:7, 6:4, 6:1

В полуфинале Векич сразится с итальянкой Жасмин Паолини (№7 WTA) или американкой Эммой Наварро (№17 WTA).

Донна в 28 лет впервые сыграет в полуфинале турнира Grand Slam.

Отметим, что Векич в третьем раунде остановила украинку Даяну Ястремскую.

Лулу Сан во втором круге обыграла еще одну украинку Юлию Стародубцеву.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Sashamar
Ще однієї "вискочки" не буде?
Векіч, мабуть, не налаштувалася на суперницю і ледь не поплатилася за це
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