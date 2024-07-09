Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Донна Векич завершила сказку Лулу Сан
Хорватская теннисистка Донна Векич (№37 WTA) пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира.
В матче 1/4 финала хорватка остановила сенсационную новозеландку Лулу Сан (№123 WTA).
Уимблдон. 1/4 финала
Донна Векич (Хорватия) – Лулу Сан (Новая Зеландия) – 5:7, 6:4, 6:1
В полуфинале Векич сразится с итальянкой Жасмин Паолини (№7 WTA) или американкой Эммой Наварро (№17 WTA).
Донна в 28 лет впервые сыграет в полуфинале турнира Grand Slam.
Отметим, что Векич в третьем раунде остановила украинку Даяну Ястремскую.
Лулу Сан во втором круге обыграла еще одну украинку Юлию Стародубцеву.
Our first semi-finalist, @DonnaVekic 💫— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2024
She advances to her maiden Grand Slam final four! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/BLYykiY5Na
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