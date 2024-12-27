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27 декабря 2024, 03:55 |
14
0

КИРЬОС – о фотографии с Синнером, сгенерированной ИИ: «Я и Гринч»

Ник не перестает троллить Янника, к которому у него личная неприязнь из-за допинг-скандала

27 декабря 2024, 03:55 |
14
0
КИРЬОС – о фотографии с Синнером, сгенерированной ИИ: «Я и Гринч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос продолжает открыто проявлять неуважение к лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру из-за допинг-скандала итальянца.

Один из теннисных пабликов сгенерировал общее рождественское фото Кирьоса и Янника, где они обнимаются. Ник сделал репост этой фотографии к себе в сториз и подписал: «Я и Гринч».

Кирьос в Брисбене сыграет и в одиночном, и парном разрядах, где выступит по защищенному рейтингу. Шоумен за два сезона провел один матч. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.

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фото Ник Кирьос Янник Синнер lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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