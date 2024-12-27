КИРЬОС – о фотографии с Синнером, сгенерированной ИИ: «Я и Гринч»
Ник не перестает троллить Янника, к которому у него личная неприязнь из-за допинг-скандала
Австралийский теннисист Ник Кирьос продолжает открыто проявлять неуважение к лидеру рейтинга АТР Яннику Синнеру из-за допинг-скандала итальянца.
Один из теннисных пабликов сгенерировал общее рождественское фото Кирьоса и Янника, где они обнимаются. Ник сделал репост этой фотографии к себе в сториз и подписал: «Я и Гринч».
Кирьос в Брисбене сыграет и в одиночном, и парном разрядах, где выступит по защищенному рейтингу. Шоумен за два сезона провел один матч. Он отсутствовал из-за проблем с коленом и запястьем.
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