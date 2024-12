ВИДЕО. Роскошный отдых Ламина Ямала в Дубаи

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал проводит свой мини-отпуск в Дубаи.

Вундеркинд ничего не публикует на своей странице в Instagram, но является одним из самых узнаваемых футболистов мира.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поэтому футбольные фаны успевают и фотографировать, и снимать активности футболиста, который сейчас восстанавливается после травмы.

Ламин наслаждается отдыхом, уже посетив местный зоопарк, побывав у звездного шеф-повара Salt Bae в гостях, поиграв немного в гольф, и засветившись в футболке «Интер Майами».

Lamine Yamal was seen wearing Inter Miami’s new Jersey today🐬😍 pic.twitter.com/JtAUCMozuy

Image: Lamine Yamal at Top Golf in Dubai. pic.twitter.com/ljwddCZAnT

Lamine Yamal went to the zoo, a kid will always be a kid 😭😭pic.twitter.com/JH9JWzN3A3