СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля

В субботу, 22 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Эвертон – Ман Юнайтед

2.63 – 3.28 – 2.94

18:00 Рух – ЛНЗ Черкассы

4.66 – 3.48 – 1.78

19:30 Астон Вилла – Челси

2.67 – 3.77 – 2.59

22:00 Лас-Пальмас – Барселона

12.00 – 7.47 – 1.25

БОКС

23:00 Мартин Баколе – Джозеф Паркер

2.45 – 19.50 – 1.66

КИБЕРСПОРТ

17:00 MOUZ – Астралис

1.58 – 2.44