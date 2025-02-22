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22 февраля 2025, 09:49 |
6978
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

22 февраля 2025, 09:49 |
6978
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 22 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Эвертон – Ман Юнайтед

Ggbet 2.63 – 3.28 – 2.94

18:00 Рух – ЛНЗ Черкассы

Ggbet 4.66 – 3.48 – 1.78

19:30 Астон Вилла – Челси

Ggbet 2.67 – 3.77 – 2.59

22:00 Лас-Пальмас – Барселона

Ggbet 12.00 – 7.47 – 1.25

БОКС

23:00 Мартин Баколе – Джозеф Паркер

Ggbet 2.45 – 19.50 – 1.66

КИБЕРСПОРТ

17:00 MOUZ – Астралис

Ggbet 1.58 – 2.44

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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