Другие новости22 февраля 2025, 09:49 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
22 февраля 2025, 09:49 |
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В субботу, 22 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Эвертон – Ман Юнайтед
18:00 Рух – ЛНЗ Черкассы
19:30 Астон Вилла – Челси
22:00 Лас-Пальмас – Барселона
БОКС
23:00 Мартин Баколе – Джозеф Паркер
КИБЕРСПОРТ
17:00 MOUZ – Астралис
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