Известна серьезность. Ямал получил травму голеностопа

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал получил травму голеностопа, сообщают социальные сети клуба.

Повреждение 17-летний футболист «заработал» в матче 18-го тура Ла Лиги против «Леганеса», в котором «сине-гранатовые» уступили со счетом 0:1. Сообщается, что Ламин пропустит от трех до четырех недель, восстанавливаясь от травмы.

В текущем сезоне Ламин Ямал сыграл 21 матч на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» посмеялся над поражением «Барселоны».