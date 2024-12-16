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Испания
16 декабря 2024, 15:44 |
289
0

Известна серьезность. Ямал получил травму голеностопа

Ламин Ямал практические на месяц выбыл из футбола

16 декабря 2024, 15:44 |
289
0
Известна серьезность. Ямал получил травму голеностопа
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал получил травму голеностопа, сообщают социальные сети клуба.

Повреждение 17-летний футболист «заработал» в матче 18-го тура Ла Лиги против «Леганеса», в котором «сине-гранатовые» уступили со счетом 0:1. Сообщается, что Ламин пропустит от трех до четырех недель, восстанавливаясь от травмы.

В текущем сезоне Ламин Ямал сыграл 21 матч на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» посмеялся над поражением «Барселоны».

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Ламин Ямал Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Данііл Киріяка Источник: ФК Барселона
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