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Australian Open
26 декабря 2024, 23:43 |
151
0

Чемпионка USO 2019 и экс-четвертая ракетка пропустит Australian Open 2025

Бьянка Андрееску не выступит и на турнире WTA 250 в Окленде

26 декабря 2024, 23:43 |
151
0
Чемпионка USO 2019 и экс-четвертая ракетка пропустит Australian Open 2025
Instagram. Бьянка Андрееску

24-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску (WTA 132) не сыграет на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) и Australian Open 2025.

Канадка снялась с соревнований из-за личных причин. Детали не сообщаются.

Из-за травмы спины Бьянка начала прошлый сезон только в конце мая. В июне она сыграла в финале травяных соревнований WTA 250 в Хертогенбосе, где уступила Людмиле Самсоновой.

Лучшим достижением Андрееску является трофей на US Open 2019, а рекордной позицией в рейтинге WTA является четвертая строчка.

Ранее с Открытого чемпионата Австралии снялась и Симона Халеп, которая получила травму на выставочном турнире в Абу-Даби.

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Бьянка Андрееску WTA Окленд Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Opencourt
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