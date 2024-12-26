Чемпионка USO 2019 и экс-четвертая ракетка пропустит Australian Open 2025

24-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску (WTA 132) не сыграет на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) и Australian Open 2025.

Канадка снялась с соревнований из-за личных причин. Детали не сообщаются.

Из-за травмы спины Бьянка начала прошлый сезон только в конце мая. В июне она сыграла в финале травяных соревнований WTA 250 в Хертогенбосе, где уступила Людмиле Самсоновой.

Лучшим достижением Андрееску является трофей на US Open 2019, а рекордной позицией в рейтинге WTA является четвертая строчка.

Ранее с Открытого чемпионата Австралии снялась и Симона Халеп, которая получила травму на выставочном турнире в Абу-Даби.