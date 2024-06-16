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WTA
16 июня 2024, 22:54 |
425
1

Стали известны победительницы турниров WTA 250 в Ноттингеме и Хертогенбосе

Кэти Бултер снова взяла титул в Британии, а в Нидерландах чемпионкой стала Самсонова

16 июня 2024, 22:54 |
425
1
Стали известны победительницы турниров WTA 250 в Ноттингеме и Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер

С 10 по 16 июня состоялись первые два травяных турнира на уровне WTA в 2024 году.

Девушки разыграли трофеи на соревнованиях в Ноттингеме (Великобритания) и Хертогенбосе (Нидерланды).

В Британии чемпионкой стала Кэти Бултер (Великобритания, WTA 30), которая в финале одолела Каролину Плишкову (Чехия, WTA 50). Бултер защитила трофей в Ноттингеме и стала первой теннисисткой, которой это удалось. Для Кэти это был 3-й финал в карьере и 3-я победа.

WTA 250 Ноттингем. Трава. Финал
Каролина Плишкова (Чехия) [6] – Кэти Бултер (Великобритания) [3] – 6:4, 3:6, 2:6

В Нидерландах титул выиграла «нейтралка» Людмила Самсонова (WTA 15). В решающей игре россиянка переиграла Бьянку Андрееску (Канада, WTA 228). Для канадки это был 7-й финал в карьере, в которых она одержала только 3 победы.

WTA 250 Хертогенбос. Трава. Финал
Бьянка Андрееску (Канада) – Людмила Самсонова [2] – 6:4, 3:6, 5:7

Отметим, что на обоих турнирах матчи часто переносили из-за дождей. Обе чемпионки 16 июня провели и полуфинальный, и финальный поединки.

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WTA Хертогенбос WTA Ноттингем Кэти Бултер Каролина Плишкова Бьянка Андрееску Людмила Самсонова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Такий напружений графік Бултер дає Калініній якусь надію в Бірмінгемі. Звісно, шанси все одно примарні, але з нуля вони піднялися відсотків десь так до п`яти.
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