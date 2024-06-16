Стали известны победительницы турниров WTA 250 в Ноттингеме и Хертогенбосе

С 10 по 16 июня состоялись первые два травяных турнира на уровне WTA в 2024 году.

Девушки разыграли трофеи на соревнованиях в Ноттингеме (Великобритания) и Хертогенбосе (Нидерланды).

В Британии чемпионкой стала Кэти Бултер (Великобритания, WTA 30), которая в финале одолела Каролину Плишкову (Чехия, WTA 50). Бултер защитила трофей в Ноттингеме и стала первой теннисисткой, которой это удалось. Для Кэти это был 3-й финал в карьере и 3-я победа.

WTA 250 Ноттингем. Трава. Финал

Каролина Плишкова (Чехия) [6] – Кэти Бултер (Великобритания) [3] – 6:4, 3:6, 2:6

В Нидерландах титул выиграла «нейтралка» Людмила Самсонова (WTA 15). В решающей игре россиянка переиграла Бьянку Андрееску (Канада, WTA 228). Для канадки это был 7-й финал в карьере, в которых она одержала только 3 победы.

WTA 250 Хертогенбос. Трава. Финал

Бьянка Андрееску (Канада) – Людмила Самсонова [2] – 6:4, 3:6, 5:7

Отметим, что на обоих турнирах матчи часто переносили из-за дождей. Обе чемпионки 16 июня провели и полуфинальный, и финальный поединки.