Подрез проиграла чемпионке USO-2019 во 2-м раунде квалификации мейджора

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 132) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде отбору Подрез проиграла чемпиоке US Open-2019 и экс-четвертой ракетке мира Бьянке Андрееску (Канада, WTA 183) в двух сетах за 1 час и 11 минут – 0:6, 3:6.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Подрез впервые в карьере сыграла в квалификации US Open и в третий раз в отборе турнира Grand Slam. Пока что Веронике ни разу не удалось выйти в основу мейджора.

В финале отбора Андрееску сыграет либо против Тамары Зиданшек, либо против Гуйомар Маристани Сулеты Де Реалес.

Украину в квалификации USO-2026 также представляет Виталий Сачко, который сыграет матч второго раунда против Пабло Ламаса Руиса.

US Open 2026. Квалификация

Бьянка Андрееску – Вероника Подрез [24] – 6:0, 6:3