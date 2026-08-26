Подрез проиграла чемпионке USO-2019 во 2-м раунде квалификации мейджора
Вероника потерпела поражение от Бьянки Андрееску и покинула US Open 2026
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 132) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде отбору Подрез проиграла чемпиоке US Open-2019 и экс-четвертой ракетке мира Бьянке Андрееску (Канада, WTA 183) в двух сетах за 1 час и 11 минут – 0:6, 3:6.
Это было первое очное противостояние соперниц.
Подрез впервые в карьере сыграла в квалификации US Open и в третий раз в отборе турнира Grand Slam. Пока что Веронике ни разу не удалось выйти в основу мейджора.
В финале отбора Андрееску сыграет либо против Тамары Зиданшек, либо против Гуйомар Маристани Сулеты Де Реалес.
Украину в квалификации USO-2026 также представляет Виталий Сачко, который сыграет матч второго раунда против Пабло Ламаса Руиса.
US Open 2026. Квалификация
Бьянка Андрееску – Вероника Подрез [24] – 6:0, 6:3
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