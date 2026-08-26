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  4. Подрез проиграла чемпионке USO-2019 во 2-м раунде квалификации мейджора
US Open
26 августа 2026, 23:59 | Обновлено 27 августа 2026, 00:13
316
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Подрез проиграла чемпионке USO-2019 во 2-м раунде квалификации мейджора

Вероника потерпела поражение от Бьянки Андрееску и покинула US Open 2026

26 августа 2026, 23:59 | Обновлено 27 августа 2026, 00:13
316
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Подрез проиграла чемпионке USO-2019 во 2-м раунде квалификации мейджора
Getty Images/Global Images Ukraine. Вероника Подрез
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 132) завершила выступления в квалификации Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде отбору Подрез проиграла чемпиоке US Open-2019 и экс-четвертой ракетке мира Бьянке Андрееску (Канада, WTA 183) в двух сетах за 1 час и 11 минут – 0:6, 3:6.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Подрез впервые в карьере сыграла в квалификации US Open и в третий раз в отборе турнира Grand Slam. Пока что Веронике ни разу не удалось выйти в основу мейджора.

В финале отбора Андрееску сыграет либо против Тамары Зиданшек, либо против Гуйомар Маристани Сулеты Де Реалес.

Украину в квалификации USO-2026 также представляет Виталий Сачко, который сыграет матч второго раунда против Пабло Ламаса Руиса.

US Open 2026. Квалификация

Бьянка Андрееску Вероника Подрез [24] – 6:0, 6:3

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Вероника Подрез Бьянка Андрееску US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 2
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Не пощастило Вероніці з жеребом... мабуть, простіше було б з першими сіяними тут. І досвіду такого рівня нема.І тренера нема.Сподіваюсь, буде тренер і Ніка ще пропрацює свої природні тенісні задатки)
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Ну, тут важко було на щось розраховувати... Невдалий жереб. Буває
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+2
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